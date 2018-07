Verträgt noch jemand eine doppelte Portion Doppelmoral und Heuchelei? In den ARD tagesthemen gibt es davon – wie immer – reichlich. Gestern wusste Pinar Atalay zu berichten, dass Sport schon in der Antike der Ablenkung der Bevölkerung diente. Natürlich fällt den ARD-Propagandisten sowas nur mit Blick auf die WM2018 in Russland auf und nicht auf derartige Ereignisse im heiligen Römischen Reich US-amerikanischer Diktion.

ARD 14.07.2018 tagesthemen

Atalay ist nicht sehr intelligent, geschweige denn integer, aber doch nicht so dämlich, dass sie nicht genau weiß, dass sie selbst Teil der verkommensten, zynischsten und perfidesten Verblödungsmaschine ist, die jemals auf diesem Planeten die Massen gelenkt hat.