Im August 2016 hatte der transatlantische Propagandaverbrecher Claus Kleber im heute-journal eine rotzfreche Ausrede, warum die GEZ-Sender den Krieg im Jemen unter den Teppich kehren. Nicht die westliche Unterstützung für den saudischen Massenmord räumte Kleber ein, sondern behauptete allen Ernstes, der Krieg in Syrien würde ja „so viel Platz in den Nachrichten verbrauchen“, da bliebe halt keine Zeit mehr für den Jemen. Gestern erklärten die ARD tagesthemen die Zuschauer auf gleiche Weise für total bescheuert.

Caren Miosga: „Überhaupt keine Lösung ist […] auf der arabischen Halbinsel im Jemen in Sicht. Dort tobt seit drei Jahren schon ein blutiger Stellvertreterkrieg, der weltweit kaum beachtet wird. Vom Iran unterstützte, schiitische Houthi-Rebellen kämpfen gegen die Truppen der gestürzten sunnitischen Regierung hinter denen wiederum die Saudis stehen. Es ist also ein Kampf um die Vorherrschaft in der arabischen Welt, der schon Tausende Todesopfer gefordert hat…“

Die Verlogenheit, die uns hier in der Fratze der Caren Miosga für dumm verkaufen will, spottet jedem Verstand und niemand kann bestreiten, dass hier eine vollkommen skrupellose, vorsätzliche Lügnerin vor der Kamera steht, die ganz genau weiß, dass sie selbst und die ARD-Verbrecher dafür verantwortlich sind, dass dieser Krieg ganz gezielt aus der öffentlichen Wahrnehmung gehalten wird.

Die gleiche öffentlich-rechtliche Verbrecherbande, die nicht nur den Krieg im Jemen seit 3 Jahren unter den Teppich kehrt, hat auch die Kriegspropaganda über Mossul und Rakka auf ein kaum wahrnehmbares Niveau heruntergefahren, nachdem zuvor die Befreiung Aleppos von westlich unterstützten islamistischen Terroristen wochenlang mit täglicher Agitation und Lügen in den Mainstreammedien in ein Völkerrechtsverbrechen Russlands, Syriens und des Irans umgelogen wurde.

Dass die skrupellose Lügnerin und Verbrecherin Miosga zuallererst den Iran als Kriegsbeteiligten nennt, der in Wahrheit nach allen bekannten Informationen weder mit Truppen noch mit Waffenlieferungen in den Krieg involviert ist, sondern bisher ausschließlich humanitäre Hilfe zu leisten versucht, die wiederum Saudi-Arabien mit allen – auch völkerrechtswidrigen – Mitteln unterbinden will, ist ein weiterer Aspekt vorsätzlicher Lüge und Realitätsverdrehung, die den Zuschauern hier vorgesetzt wird.



– Christoph Hörstel an Bord der Iran Shahed, 17 Mai 2015, Golf von Aden, Jemen

In Wahrheit ist die deutsche Verwicklung in diesen Krieg – neben den Hauptunterstützern der Saudis: USA, Großbritannien und Frankreich – bei weitem größer, als jede auch nur mit allerlei Verrenkungen konstruierte Beteiligung des Iran, denn Deutschland liefert an Saudi-Arabien Waffen und hat gerade erst – während des von ARD und ZDF totgeschwiegenen Besuchs von der Leyens in Riad – neue Kooperationen des saudischen Militärs mit der Bundeswehr vereinbart.

Das Morden und Leiden im Jemen, die Hungersnot und Choleraepidemie sind nur möglich, weil die Verbrecher der Mainstreammedien – insbesondere in ARD und ZDF – dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit an der Heimatfront von morgens bis abends belogen und hinters Licht geführt wird.