Es gibt Propaganda, die ist so blöde, die entlarvt sich von selbst, wenn die Zielgruppe auch nur ein Mindestmaß an politischer und historischer Bildung besitzt – was man von Opfern der öffentlich-rechtlichen Staatssender natürlich nicht behaupten kann.

Wenn die Regierungsprostituierten des WDR Frank-Walter Steinmeier vor seinem geplanten Besuch in Russland in Abstimmung mit dem Bundespräsidialamt als Freund der Menschenrechte lackieren wollen, um gleichzeitig Russland als Hort der Menschenrechtsverstöße zu diffamieren, dann tritt mal wieder ein Ausmaß an Verblödung zutage, das kaum noch zu überbieten ist.