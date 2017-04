Gestern früh um 3 Uhr haben die USA unter dem Vorwand unbewiesener, widersprüchlicher, dem gesunden Menschen­verstand widerprechender und aus dem Umfeld islamistischer Terrorgruppen erhobener Anschuldigungen in einem Akt der Lynchjustiz mit Syrien ein weiteres souveränes Land bombardiert. Es ist vollkommen unstrittig, dass es sich bei dieser militärischen Aggression um ein völkerrechtswidriges Vorgehen handelt. Tatsächlich gehen sogar US-Rechtsexperten davon aus, dass wir es darüber hinaus mit einem Verstoß gegen geltendes US-Recht zu tun haben.

In der verbrecherischen Kriegspropaganda der deutschen Staatssender ARD und ZDF werden in den abendlichen „Nachrichten“ weder die dubiosen Hintergründe des Vorfalls in Chan Scheichun hinterfragt, noch wird auf die offenkundige Verletzung des Völkerrechts durch die USA hingewiesen oder diese kritisiert. Der Hinweis, dass es sich um ein Völkerrechtsverbrechen handelt, kommt vornehmlich aus russischen Quellen von deren juristisch korrekter Darstellung sich die öffentlich-rechtlichen Propagandisten gleichzeitig distanzieren.

Dass Angela Merkel kein Problem damit hat, schwere Verbrechen gegen das Völkerrecht zu begehen, hat sie bereits 2003 bewiesen, als sie der US-Regierung unter George W. Busch versicherte, dass sie als deutsche Kanzlerin den Überfall auf den Irak unterstützen würde. Auch dieser Krieg basierte auf Lügen und Propaganda und hat den islamistischen Terrorismus überhaupt erst zu dem gemacht, was er heute ist und eine Flüchtlings- und Migrationswelle ausgelöst, wie sie Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gesehen hat.

Auch der Krieg gegen Syrien, der vom Westen vorbereitet und vorangetrieben wurde, entfaltete sich mit aktiver deutscher und europäischer Unterstützung für militante Terroristen. Schon die Beteiligung der Bundeswehr am Krieg gegen den IS wurde von der Kriegspropaganda in ARD und ZDF aktiv beworben und ihre Völkerrechtswidrigkeit unter den Teppich gekehrt.

Während sich die Verbrecher der deutschen Staatssender über die friedliche und demokratische Sezession der Krim echauffieren und diesen Ausdruck der Selbstbestimmung als „Annexion“ oder „Verstoß gegen das Völkerrecht“ diffamieren, geht dieser durch und durch verkommenen, korrupten und moralisch verwahrlosten Journaille kein einziges Wort zur offenkundigen Illegalität der Bombardierung Syriens durch die USA über die Lippen.

ARD 07.04.2017 tagesschau 20 Uhr

Sandra Ratzow: „Der Präsident geht ein Wagnis ein und bekommt dafür hier in den USA viel Applaus…“

Judith Rakers: „Russland sieht in den Luftschlägen auf den syrischen Stützpunkt eine Verletzung internationalen Rechts….“

Mit der Formulierung „Russland sieht“ stellt die tagesschau die objektive Wahrhaftigkeit der russischen Position infrage und distanziert sich von deren Inhalt. Die tagesschau will auf diese Weise suggerieren, dass es sich nicht um einen völkerrechtswidrigen Akt handelte und Russland damit nur eine abseitige Meinung vertrete.

Einer von Merkels GEZ-finanzierten Pressesprechern bei der ARD, Arnd Henze, macht sich die Lüge der Bundesregierung zu eigen, wonach Assad bereits 2013 Giftgas eingesetzt habe. Dafür gibt es nicht nur keinerlei Beweise, sondern es deutet vielmehr alles daraufhin, dass es sich damals um einen False-Flag-Anschlag islamistischer syrischer Terroristen mit Unterstützung der Türkei handelt – eine Allianz, die wir auch beim aktuellen Geschehen in Chan Scheichun sehen.

Arnd Henze: „Die Bundesregierung erinnert daran, dass Assad schon 2013 Giftgas eingesetzt hatte…Der erneute Giftgasangriff zeige nun auch, dass Assad die Welt getäuscht habe.“

Henze distanziert sich im Folgenden von der wahrheitsgemäßen Darstellung des GRÜNEN-Politikers Trittin, der klarmacht, dass sich der Westen in Syrien ausserhalb des Völkerrechts befindet.

Arnd Henze: „Die Opposition … zweifelt auch an der völkerrechtlichen Grundlage für die amerikanischen Luftschäge.“



Bereits am Mittwoch hatte das ZDF ein vermeintliches Giftgas-Opfer präsentiert, das aus dem Krankenhaus in der Türkei heraus Interviews gab und behauptete, „da war dieser Geruch…“

ZDF 05.04.2017 heute 19.00 Uhr

In den ARD tagesthemen beginnt die notorische Lügnerin Caren Miosga einmal mehr mit der Verbreitung von Unwahrheiten, als sie behauptet, dieser Angriff sei „der erste der USA auf das syrische Regime“. In Wahrheit haben die USA bereits vor einem halben Jahr syrische Truppen bei Deir Ez-Zor bombardiert und schon damals islamistischen Terroristen in die Hände gespielt.

Die tagesthemen präsentieren darüberhinaus vollkommen unhinterfragt groteske Bilder aus den Quellen syrischer Terroristen, die mit bloßen Händen angebliche Opfer der vermeintlichen „Sarin-Attacke“ abwaschen.

„Um sich vor einem chemischen Kampfstoff wie Sarin wirksam zu schützen, benötigt man einen Ganzkörperschutzanzug. Eine Atemmaske allein reicht keinesfalls“ (WELT; 2013)

ARD 07.04.2017 tagesthemen

Sandra Ratzow: „Donald Trump setzt ein Zeichen ohne internationales Mandat und er bekommt dafür Applaus…“

Nachdem sie die Völkerrechtswidrigkeit von Trumps Bombardement in keinster Weise hinterfragt hat, ist sich ARD-Propagandistin Ratzow danach nicht zu blöde, die Echtheit der Bilder des „russischen Staatsfernsehens“ infragezustellen, die vor Ort auf dem syrischen Militärflughafen aufgenommen wurden.

Sandra Ratzow: „Bilder aus dem russischen Staatsfernsehen. Sie sollen den syrischen Luftwaffenstützpunkt nach dem Angriff zeigen…“



Über die intellektuellen Fähigkeiten und kriminelle Energie der Sandra Ratzow, die es danach dem russischen Außenminister überlässt, die Völkerrechtswidrigkeit dieses Angriffs wahrheitsgemäß darzustellen, möge sich jeder selbst eine Meinung bilden! Ihr Fazit angesichts des völkerrechtswidrigen Bombardements:

Sandra Ratzow: „Der US-Präsident geht ein Wagnis ein, mit ungewissem Ausgang.“



Auch Volker Schwenck verbreitet im anschließenden „Interview“ einmal mehr gezielte Propaganda, als er nicht nur Russlands Gründe unterschlägt, warum man die von westlichen Unterstützerstaaten des islamistischen Terrors in Syrien vorbereitete Resolution abgelehnt hat, sondern er verschweigt auch, dass Russland eine eigene ergebnisoffene Resolution ohne immanente Vorverurteilungen vorgelegt hat.

Volker Schwenck: „…man fragt sich schon auch, warum hat Russland dann im Sicherheitsrat eine Resolution scheitern lassen, die letztlich eine Aufklärung gefordert hätte, eine Untersuchung, in der es gar nicht darum ging irgendjemandem die Schuld zu geben, sondern einfach nur herauszufinden, wer es war.“



Man fragt sich? Ist das Chuzpe? Der Mann nennt sich (fälschlich) Journalist und es wäre seine Aufgabe, genau diese Gründe zu recherchieren und der deutschen Öffentlichkeit zu erklären. Denn selbstverständlich hat Russland gute Gründe, den vom Westen vorgelegten Entwurf zurückzuweisen:

„Russland lehnt den Resolutionsentwurf zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien ab. Der vorgelegte Entwurf sei „grundsätzlich unannehmbar“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau. Er greife den Ergebnissen von Ermittlungen voraus und benenne schon jetzt „die Schuldigen“. Die Sprecherin bezeichnete den Text als „anti-syrisch“ und warnte, er könnte die Lage in Syrien nur noch verschlimmern.“ (NTV)



Dieser Verbrecher, der sich Journalist schimpft und hier ganz gezielt Fakten unterschlägt, verschweigt darüberhinaus, dass Russland einen eigenen Entwurf erarbeitet hat, der ohne Vorverurteilungen auskommt:

Moskau hält den von den USA, Frankreich und Großbritannien präsentierten UN-Resolutionsentwurf über den mutmaßlichen Giftgasaustritt in Syrien für reine Propaganda. Der Resolutionsentwurf sei außerdem auch noch „fahrlässig“ vorbereitet worden, so die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Nun haben russische Diplomaten ihren eigenen Entwurf vorbereitet.

Wie baten darum, unser sachlich zusammengestelltes, kurzes Dokument, das darauf gerichtet ist, einer realen Untersuchung zuzuführen. Bevor Schuldige genannt werden, sollte man zunächst reale Fakten feststellen“, sagte der Pressesprecher der russischen UN-Mission, Fedor Strizhowski. (RT)



Auch Schwenck lügt dann noch, es sei Assad nachgewiesen worden, dass er 2013 und später in drei Fällen Giftgas eingesetzt habe. Die Wahrheit ist, dass 2013 NICHT festgestellt wurde, wer das Giftgas in Ghouta eingesetzt hat und die später der syrischen Regierung angelasteten Vorfälle gründen in ihrer „Beweiskraft“ ausschließlich auf Aussagen aus dem Umfeld terroristischer Quellen, die bekanntlich ein Interesse haben, der syrischen Regierung ein derartiges Verbrechen anzuhängen. Dass den Terroristen selbst mehrfacher Einsatz von Giftgas auch von Seiten der UN angelastet wird, verschweigt die ARD-Propaganda komplett.

Lüge, Desinformation, Heuchelei und Rechtfertigung völkerrechtswidriger Verbrechen auch im ZDF. Dort wurden die gleichen Methoden staatlicher Meinungsmache und Hirnwäsche verwendet wie in der ARD. Dummheit und Gleichschaltung der Phrasen zeigten sich einmal mehr darin, dass auch der bereits einschlägig bekannte Daniel Pontzen die Echtheit der Bilder des russischen Fernsehens aus der bombardierten Luftwaffenbasis infragestellte, während das Völkerrechtsverbrechen Trumps als legitime „Politik“ verkauft wird.

Das ganze Ausmaß der Verkommenheit dieser staatlichen Propagandisten erschließt sich vielleicht erst dann, wenn man sich klarmacht, dass die völkerrechtswidrige und dem islamistischen Terror in die Hände spielende Anordnung des von der Lügenpresse ansonsten bisher quasi ausnahmslos diffamierten US-Präsidenten, die erste ist, die von ARD und ZDF mit Wohlwollen bedacht wurde.