Allein an der politischen Instrumentalisierung von Demon­strationen kann man die systematische staatliche Desin­formation und Propaganda von ARD und ZDF immer wieder festmachen. Die hier im Blog in den vergangenen Jahren dokumentierten Beispiele sind nicht etwa Ausnahmen, sondern die Regel. Es wird totgeschwiegen, aufgebauscht, verzerrt und instrumentalisiert, wie es den Regierungsmedien nötig erscheint.

Wir sahen staatlich inszenierte Demos in Paris und Berlin, die in ARD und ZDF gefeiert wurden und wir sehen regelmäßig das Totschweigen oder Diffamierungen und Hetze gegen Demonstrationen, die sich gegen die Regierung, Migrationspolitik, TTIP, NATO oder westliche Kriege wenden.

Wir bekommen in den sogenannten „Nachrichten“ immer wieder vollkommen irrelevante Grüppchen vorgesetzt, die man uns auch dann noch als „spontane Demonstration“ verkaufen will, wenn diese mit aufwändig produzierten und uniformen Plakaten Stimmung im Auftrag von Organisationen wie Avaaz verbreiten.

Jeder Trottel, der ein Putin-Hitler-Plakat in die Höhe reckt, wenn öffentlich-rechtliche Kameras in der Nähe sind, kann darauf hoffen, von den Nachkommen und Erben der echten Nazis in die „Berichterstattung“ der tagesschau befördert zu werden.

Seit geraumer Zeit ist die ARD dazu übergegangen, politisch genehme Demonstrationen – beispielsweise gegen die AFD oder für „Pulse of Europe“ – bereits im Vorfeld in den sogenannten „Nachrichten“ des Hörfunks halbstündlich zu bewerben, um zusätzliche Teilnehmer zu mobilisieren.

Dass nahezu sämtliche „Berichterstattung“ der GEZ-Medien über Russland seit dem westlichen Putsch in Kiew aus Hetze und Propaganda besteht, haben nicht nur wir hier dokumentiert, es ist längst allgemein bekannt und Thema einer mittlerweile unüberschaubaren Anzahl von Videos, Vorträgen, Interviews, Umfragen, Studien und Büchern. Es wäre also ein Wunder gewesen, wenn die Nazienkel und Russlandhetzer in ARD und ZDF über die von Alexey Nawalny organisierten Demonstrationen am vergangenen Wochenende auch nur ansatzweise seriös berichtet hätten.

Wieder einmal zeigte sich eine Masche der Propaganda, die wir hier immer wieder herausgearbeitet haben und die man in nahezu allen vom Westen angezettelten Konflikten wiederfinden kann: ein unbotmäßiger Staat, dessen Regierung sich westlichen Interessen widersetzt, wird gezielt mit Gesetzesverstößen provoziert, um dann die legitime Reaktion des Staates als „Unrecht“ anzuprangern und die Öffentlichkeit – hüben wie drüben – aufzuwiegeln.

So ging die Gewalt auf dem Maidan von militärisch organisierten Demonstranten aus, die erkennen mussten, dass sie allein mit friedlichem Protest in ihrem Bestreben, die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, nicht weiterkamen, weil sie weit davon entfernt waren, auch nur annähernd die Mehrheit des Volkes zu repräsentieren. Statt der kriminellen Übergriffe auf staatliches Eigentum und Sicherheitskräfte, wurde die legitime Reaktion der ukrainischen Polizei im Westen verurteilt und skandalisiert.

Ähnliches sahen wir in Syrien, wo die Gewalt einiger Demonstranten und Provokateure von Beginn an eine entscheidende Rolle bei der Eskalation des vom Westen angestrebten „Regime Changes“ spielte. Auch dort wurde einseitig die Reaktion des syrischen Staates als Unrecht dargestellt, während erschossene Polizisten und in Brand gesetzte öffentliche Einrichtungen in der westlichen Propaganda konsequent und politisch motiviert totgeschwiegen wurden.

In beiden mittlerweile durch verbrecherische westliche Politik vollkommen zerrütteten Staaten führte Propaganda und „Regime Change“-Agenda zu Tausenden Toten, Versehrten, Traumatisierten, Vertriebenen und unsäglichem Leid von Millionen. Die Täter in ARD, DLF und ZDF sind (genauso wie ihre Kollegen der transatlantischen Konzernmedien) Vorbereiter und Helfershelfer von Massenmord und Flüchtlingselend – sie, die von sich behaupten, Demokratie und Menschenrechte im Schilde zu führen, sind die mit Abstand größten Verbrecher unserer Zeit.

Bereits am Sonntag haben wir hier gezeigt, wie einer dieser öffentlich-rechtlichen Verbrecher, Bernhard Lichte, in Moskau „Zusammenstöße mit der Polizei“ inszenierte, um die vollkommen legitime Arbeit der Sicherheitskräfte – die eine an diesem Ort nicht genehmigte Demonstration auflösen mussten -, mit seinen billigen Mätzchen in ein schiefes Licht zu rücken und die Lüge zu verbreiten, dass „freie Meinungsäußerung nicht erwünscht sei.“

Bernhard Lichte: „Die Polizei hier in Moskau geht mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Freie Meinungsäußerung – nach wie vor nicht erwünscht.“

Nochmal die Fakten: Die Demonstration war nur an diesem Ort untersagt worden und man hatte den Anmeldern alternative Örtlichkeiten in Moskau vorgeschlagen. Dass Nawalny sich über das Verbot hinweggesetzt hat, weil er meint, dass das Recht für ihn nicht zu gelten hat, verweist einmal mehr auf das bereits dargelegte Schema der gezielten Provokation. Nawalny wollte, dass es zum Einsatz der Sicherheitskräfte kommt, um für die Medien skandalisierbare Bilder zu produzieren, die man sowohl in Russland, vor allem aber im Ausland ausschlachten kann.

Und exakt das ist auch der Grund, warum sich ZDF-Propagandist Bernhard Lichte hier ostentativ in die Gasse der Sicherheitskräfte stellt: Er provoziert vorsätzlich das Weggeschubstwerden, um für die deutschen Zuschauer das Bild einer gewalttätigen russischen Polizei zu inszenieren.

Neben diesem perfiden und gewohnt unterbelichtetem Auftritt wurden den deutschen Zuschauern in ARD und ZDF freche Lügen, Doppelmoral und Verzerrungen vorgesetzt.

Im Jemen gehen tatsächlich Hunderttausende gegen einen vom Westen unterstützten Massenmord auf die Straße – kein Wort dazu in ARD & ZDF

Da ist zunächst einmal die Tatsache, dass an diesem Wochenende im Jemen am zweiten Jahrestag des saudischen Kriegseintritts Hunderttausende gegen den vom Westen unterstützten Krieg Saudi-Arabiens gegen das von Armut und millionenfachem Hunger geprägte Land auf die Straße gingen. Kein Wort gab es abends dazu in den sogenannten Nachrichten von ARD und ZDF. Wer wissen will, was in der Welt geschieht, musste einmal mehr RT oder andere Quellen benutzen:

– Hunderttausende demonstrierten in Sanaa gegen den vom Westen unterstützten Krieg – kein Wort dazu in den abendlichen „Nachrichten“ von ARD und ZDF

Während die Massendemo im Jemen geflissentlich totgeschwiegen wurde, um die westliche Verantwortung bei diesem Massenmord aus der öffentlichen Wahrnehmung zu halten, wurden die von Nawalny in Russland organisierten Demos von vielleicht 20.000 Menschen groß aufgeblasen und ausgeschlachtet.

Die Lüge vom „Protestverbot“

Die ARD tagesschau „berichtete“ am Sonntag und Montag ausführlich aus Moskau und unterschlug dabei ganz gezielt die Tatsache, dass die Behörden mehrere alternative Orte vorgeschlagen hatten, wo die Demonstration hätte stattfinden können.

The rally in the Russian capital had not been authorized and the city authorities offered two alternative sites for a demonstration and a march. The organizers rejected both sites.

TASS

Diese vorsätzliche und politisch motivierte Informationsunterdrückung wird dann von der ARD benutzt, um in der deutschen Öffentlichkeit die Lüge zu verbreiten, in Russland würde „die freie Meinungsäußerung“ unterdrückt. Die ARD-Verbrecherin, die hier behauptet, es hätte ein „Protestverbot“ gegeben, heißt Birgit Virnich und ist medienkritischen Beobachtern seit langem einschlägig bekannt.

ARD 26.03.2017 tagesschau 20 Uhr



Birgit Virnich: „Vor allem junge Leute setzten sich über das Protestverbot hinweg und gingen auf die Straße.“

Tatsächlich gab es eben kein „Protestverbot“, sondern lediglich ein Verbot an diesem Ort zu protestieren und die Behörden hatten mehrere Alternativen in Moskau vorgeschlagen. Virnich ist einmal mehr als schäbige Lügnerin, Propagandistin und Volksverhetzerin entlarvt, denn es geht ihr darum, den russischen Staat mit falschen Informationen zu dämonisieren und die deutsche Öffentlichkeit gegen die russische Regierung aufzuwiegeln.

Im ZDF verbreitet Barbara Hahlweg die freche Lüge, „Hunderttausende“ hätten sich an den Demonstrationen beteiligt. Das ist nicht nur „FakeNews“ oder „alternative Fakten“, das ist rotzfreche Lüge und zwar im gleichen Staatssender, dessen Maulhuren und -stricher sich in den vergangenen Wochen über Donald Trump und seine Administration echauffiert hatten, die bei der Inauguration des neuen US-Präsidenten mehr Zuschauer gesehen haben wollte, als in den Jahren zuvor bei Obama.

Gewohnt unverschämt präsentierten sich später die ARD tagesthemen, wo Caren Miosga eine „Angst der Bevölkerung“, auf die Straße zu gehen, aus ihrem bösartigen und verlogenen Spatzenhirn herbeifantasierte, um das Bild vom Polizei- und Repressionsstaat in die Köpfe der deutschen Öffentlichkeit zu trichtern. Tatsächlich ist natürlich die weit verbreitete Unterstützung für Vladimir Putins Politik der Grund, warum die große Mehrheit der Bürger mit Protesten gegen die Regierung nicht das Geringste im Sinn hat.

ARD 26.03.2017 tagesthemen

Caren Miosga: „Der Kreml hat es lange geschafft, Regierungsgegner – zumindest in Massen – von der Straße weg zu halten. Zu groß ist da offenbar die Angst, in die Hände der oft nicht zimperlich agierenden Polizei zu geraten…“

Selbstverständlich wird auch in den tagesthemen die Tatsache verschwiegen, dass die Proteste problemlos an einem anderen Ort hätten stattfinden können. Ohne diese gezielte Informationsunterdrückung – die nichts anderes ist, als eine vorsätzliche Lüge – würde der sowohl von Nawalny als auch von den westlichen Medien beabsichtigte Effekt der Provokation ins Leere laufen. Nur so ist es möglich, den legitimen Einsatz der Polizei, der in jedem anderen Land zumindest ähnlich und in vielen Ländern gewalttätiger durchgeführt wurde, zu skandalisieren.

Die ZDF-Lüge von den „Hunderttausenden“

ZDF 26.03.2017 heute 19 Uhr



Barbara Hahlweg: „Proteste der Opposition sind selten geworden in Russland. Für heute hatte einer ihrer prominentesten Anführer, Alexey Nawalny, zu Demonstrationen gegen Korruption in Hundert Städten aufgerufen und HUNDERTTAUSENDE kamen…“

Neben der frechen Lüge von den „Hunderttausenden“ unterschlug auch das ZDF die Tatsache, dass die Demonstration in Moskau nur auf dieser zentralen Hauptstraße nicht genehmigt wurde und dass alternative Orte vorgeschlagen wurden. Auch im ZDF ging es erneut ausschließlich um Desinformation, Propaganda und Skandalisierung. Bernhard Lichtes Selbstinszenierung als von der Staatsmacht „herumgestoßener aufrechter Journalist“, ist da nur die Spitze der Verblödung der deutschen Öffentlichkeit mit weiterentwickelten Nazimethoden.

Einen Tag später zeigt sich erneut, dass es sich um ganz gezielte und politisch motivierte Lügen und Desinformation handelt, denn auch noch am Montag wird verschwiegen, dass die Behörden in Moskau Ausweichorte für eine genehmigte Demonstration angeboten hatten. Dazu kam eine weitere vorsätzliche Manipulation, denn Linda Zervakis verschweigt zunächst ganz gezielt, wofür Nawalny zu Arrest und Geldstrafe verurteilt worden ist und Birgit Virnich verbreitet danach die Lüge, es sei allein für die Organisation der ungenehmigten Proteste gewesen.

Lügen über die Gründe für Nawalnys Verurteilung

ARD 27.03.2017 tagesschau 20 Uhr

Linda Zervakis: „Der russische Oppositionspolitiker und Kremlkritiker Nawalny ist von einem Moskauer Gericht zu 15 Tagen Arrest und einer Geldstrafe verurteilt worden. [an dieser Stelle würde ein seriöses Medium die Gründe der Verurteilung nennen] Landesweit waren am Wochenende Zehntausende Menschen seinem Aufruf gefolgt und gegen Korruption auf die Straße gegangen…“



Birgit Virnich: „Es ist nicht das erste Mal, dass Alexey Nawalny von einem russischen Gericht verurteilt wird. Dieses Mal für die Organisation illegaler, nicht genehmigter Proteste…“



Auch hier freche Falschinformation und Lüge. Tatsächlich wurde Nawalny wegen des Aufrufs zu den an diesem Ort nicht genehmigten Protesten nur zu einer Geldstrafe verurteilt, die mit 340€ so moderat ist, dass sie die ARD lieber komplett verschweigt. Die Arrest-Strafe hat Nawalny für seinen Widerstand gegen die Verhaftung bekommen und auch das wird in der Propaganda von ARD und ZDF vorsätzlich verschwiegen, obwohl es davon Bilder westlicher Nachrichtenagenturen gibt. Aus diesen Bildern suchen sich ARD und ZDF nur das heraus, was Nawalny als Opfer darstellt.

Hier ein Foto, dass die Gesamtsituation und damit den Widerstand Nawalnys gegen seine Verhaftung zeigt und das von ARD und ZDF deshalb NICHT gezeigt wurde:

Unten das Foto, das die ARD tagesschau am Montag präsentiert. Die Manipulation durch den verkleinerten Bildausschnitt ist auf den ersten Blick zu erkennen:

Bild oben: Gewaltsamer Widerstand gegen eine legitime Verhaftung.

Bild unten: „Opfer von Polizeigewalt“ – So geht GEZ-finanzierte Propaganda!

Im ZDF wird am Montag Abend die gleiche Lüge verbreitet, dass Nawalny allein wegen seiner Organisation der ungenehmigten Proteste verurteilt wurde. Aus den „Hunderttausenden“ vom Sonntag wurden aber plötzlich nur noch „Zehntausende“.

ZDF 27.03.2017 heute 19 Uhr

Petra Gerster: „… sie folgen Oppositionsführer Alexey Nawalny, der gestern Zehntausende per Twitter auf die Straßen brachte. DAFÜR muss der jetzt eine Geldstrafe und 15 Tage in Haft….“

Eine weitere freche, vorsätzliche Lüge, die nur ein Ziel hat: den russischen Staat zu dämonisieren und die deutsche Öffentlichkeit aufzuhetzen! In Wahrheit sind die russischen Verhältnisse kein Stück anders als hierzulande, wo regelmäßig Demonstrationen untersagt, Demonstrationsanmelder kriminalisiert, Teilnehmer illegal festgesetzt oder gewaltsam auseinandergeprügelt und verhaftet werden, wenn es der Staatsmacht gefällt oder besser gesagt, wenn ihr die Demonstrationsziele nicht gefallen.

In dieser Analyse der offenkundigsten Lügen und Falschinformationen sind viele Punkte gar nicht angesprochen, weil es den Rahmen eines Blogs einfach sprengen würde. Man muss sich nur die Wortwahl, Doppelmoral, Heuchelei und Selbstüberschätzung anhören, wenn ein intellektueller Minderleister wie Bernhard Lichte sich wieder mal anmaßt, zu wissen, was in Vladimir Putins Kopf vorgeht („Putin fürchtet diese Jugend“) oder wenn in seiner Welt aus Wahn und Propaganda die Demonstration in Moskau „niedergeknüppelt“ wurden und Demonstranten in „in den Bussen der Milizen verschwanden.“ Mit Journalismus hat das nichts zu tun. Was ARD und ZDF den Bürgern vorsetzen, ist volksverhetzende und kriegstreiberische Agitation und Propaganda, wie man sie von ihren Nazieltern und -großeltern kennt.