Die Fragmentierung von Informationen, das Zerschlagen der Welt in scheinbar unzusammenhängende Scherben, ist – wie Professor Mausfeld so überzeugend darlegt – eine der wichtigsten Methoden von Meinungsmanagement und Propaganda. Anders als plumpe Lügen, ist das Verschweigen, Aufspalten, Verzerren und aus dem Kontext reißen von unbequemen Fakten eine Methode der Manipulation, die von den Opfern nur schwer bis gar nicht erkannt werden kann.

Die vorsätzliche Fragmentierung des Weltgeschehens ist darüber hinaus überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass Spin-Doktoren und Büchsenspanner im Auftrag der Mächtigen, die solcherart in Unordnung gebrachte Welt in ihrem Sinne in den Köpfen der Bürger neu zusammensetzen können. Ursachen und Wirkungen, Täter und Opfer, „Gut“ und „Böse“ können auf diese Weise zu einer den herrschenden Eliten gefälligen, ideologisch konstruierten Weltanschauung geklittert werden.

Beispiele für diese Form der Manipulation, Realitäts- und Geschichtsklitterung gibt es aktuell reichlich. Nachdem der Westen in der Ukraine über Jahre mehrere Milliarden Dollar für Propaganda und Regimechange „investiert“, einen Maidan inszeniert, nach erfolglosen Demonstrationen einen militanten Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung in Kiew mit brutalster Gewalt durchgeführt und einen offenen Krieg gegen die den Putsch ablehnende Bevölkerung im Osten des Landes begonnen hat, schoben die westlichen Medien an der Heimatfront die Schuld an diesem von Washington und Brüssel ausgehenden Konflikt eifrig dem wiederbelebten Feindbild Russland in die Schuhe und sind sich nicht einmal zu blöde, heute vor „russischer Einmischung“ im Westen zu „warnen“, für die man weder Indizien noch Beweise vorlegen kann.

Betrachtet man diese Fakten, ist die westliche Politik geradezu pathologisch in ihrer Verlogenheit und genau deshalb braucht sie eine milliardenteure Armada medialer Manipulatoren, die diesen Irrsinn systematisch derart umlügen, dass am Ende die Opfer in der Ostukraine und die russische Regierung als Täter dastehen. Das Beispiel Ukraine ist dabei nur besonders prägnant und auch für medienunkritische Beobachter verständlich, wenn diese bereit sind, die simpelsten Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. Einmal durchschaut, wird man diese Manipulation und Realitätsklitterung in allen Konflikten erkennen, in denen der Westen mit Geld und Gewalt versucht, Regime zu installieren, die sich dem Diktat des Dollar unterwerfen.

Die weltweiten Rüstungsausgaben sind für die beruflichen Lügner und Manipulatoren dieser Medien ein echtes Problem, denn sie verdeutlichen nicht nur, von wem die größte globale militärische Bedrohung ausgeht, sondern sie entlarven in einer Zeit, in der Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind, die ganze Perversion einer selbsternannten „Wertegemeinschaft“, die ganz offenkundig nicht auf humanistischen Idealen und Prinzipien gründet, sondern auf Einschüchterung, Unterdrückung, Ausbeutung und blanker Menschenverachtung.

Den meisten Bürgern ist ganz sicher nicht erklärbar, wie es möglich ist, dass derzeit in Afrika Millionen Menschen an Hunger leiden und sterben, während die USA Hunderte Milliarden Dollar an Rüstung ausgeben, von denen ein Bruchteil ausreichen würde, um die unfassbare Not umgehend nicht nur zu lindern, sondern mittelfristig zu beenden. Die von den USA betriebene Rüstungsspirale ist darüberhinaus nicht nur ursächlich für militärische Gegenaufrüstung in Russland, China oder Nordkorea, sondern auch in jenen Vasallenstaaten wie der Bundesrepublik, die nun als NATO-Mitglieder massiv gedrängt werden, mehr Geld für Mord und Totschlag auszugeben, anstatt in andere Ressorts zu investieren, die allesamt wichtiger und sinnvoller zu bedienen wären.

Um diese unbequemen Fakten und damit die eigene verbrecherische und menschenverachtende Politik aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und möglicher Empörung zu halten, haben ARD und ZDF gestern in bemerkenswert gleichgeschalteter Art und Weise, die von SIPRI veröffentlichten Daten zur weltweiten Rüstung in verdaubare Häppchen zersetzt und obendrein mit Propaganda gewürzt. In sämtlichen abendlichen „Nachrichten“ der öffentlich-rechtlichen Staatssender wurden die von SIPRI veröffentlichten absoluten Zahlen verschwiegen. Die ARD-Propaganda war sich nicht zu blöde, auch noch Russland die Schuld zuzuschieben.

Um 19.00 Uhr bietet das ZDF allerlei Bilder von Rüstungsgütern, um den offenkundig für blöd erachteten Zuschauern zu zeigen, worum es gerade thematisch geht, aber eine Grafik, die die von SIPRI veröffentlichten Zahlen enthält, hat die Mainzer Propaganda nicht zustande gebracht.

ZDF 24.04.2017 heute 19.00 Uhr

Barbara Hahlweg: „Die weltweiten Konflikte nehmen zu. [Von ganz allein?] Und das spiegelt sich auch in den weltweiten Rüstungsausgaben. Laut Friedens­forschungs­institut SIPRI sind die das zweite Jahr in Folge gestiegen. Mit Abstand am meisten gaben die USA für das Militär aus, gefolgt von China, Russland, Saudi-Arabien und Indien. Deutschland steigerte seine Rüstungsausgaben 2016 um 2,9% auf umgerechnet (?) 38,3 Milliarden Euro und liegt damit auf Platz 9.“

Im späteren heute-journal hat man es zwar geschafft eine Grafik zusammenzufrickeln, doch die Höhe der Rüstungsausgaben der in dieser Disziplin führenden Nationen, wird kurzerhand verschwiegen. Nur Deutschlands Ausgaben werden genannt und gezeigt.

ZDF 24.04.2017 heute-journal

Gunduia Gause: „Die Rüstungsausgaben sind weltweit im zweiten Jahr in Folge gestiegen. Das internationale Friedens­forschungs­institut SIPRI errechnete ein Plus von 0,4% auf gut 1,5 Billionen Euro. Die USA gaben erneut am meisten für ihr Militär aus. Danach folgen China und Russland. Würde Deutschland das 2%-Ziel der NATO umsetzen, würde es sich auf Platz 4 katapultieren. Derzeit liegt Berlin mit seinen Rüstungsausgaben von gut 41 Milliarden Euro auf Platz 9.“



Die gleiche Masche in der ARD. Auch hier wird die Höhe der US-Ausgaben totgeschwiegen, damit die Zuschauer diese nicht in Relation zu anderen Nationen setzen können. Mehr noch! Die Propaganda und Meinungsmacher des ersten Staatskanals machen einmal mehr rotzfrech Russland für die Aufrüstung in Osteuropa verantwortlich, weil Moskau angeblich osteuropäische Staaten bedrohe – was eine vollkommen faktenfreie Lüge ist, die nicht dadurch besser wird, dass man behauptet, diese Länder „fühlen sich bedroht“. Diese schamlose Propaganda hat den einzigen Zweck, die eigene verbrecherische Rüstungspolitik zu rechtfertigen.

ARD 24.04.2017 tagesschau 20.00 Uhr

Marie von Mallinckrodt: „… Russland wird in Osteuropa zunehmend als Bedrohung wahrgenommen und die NATO-Länder unterstützen und verstärken dort ihre Militärpräsenz. Entwicklungen, die sich auch in den Zahlen niederschlagen…“

Diese Zahlen zeigt die ARD dann wie schon zuvor das ZDF nicht – zu offenkundig wäre die gerade dumm in die Welt gelogene Propaganda von der russischen Bedrohung, denn abgesehen von der Tatsache, dass Russland keinerlei Drohungen gegen Balten oder Polen ausgesprochen oder angedeutet hat – tatsächlich nannte Putin derlei Behauptungen der westlichen Propaganda „Nonsense“ – betragen auch die Militärausgaben Moskaus nur einen Bruchteil dessen, was USA und NATO Jahr für Jahr ausgeben.

Auch in den späteren tagesthemen der ARD wird die gleiche Grafik ohne jene von SIPRI veröffentlichten Zahlen gezeigt.

Schaut man sich die Zahlen von SIPRI (pdf) an und setzt sie untereinander in Relation oder auch in Relation zur Bevölkerungszahl, wird sehr schnell deutlich, warum sie von der öffentlich-rechtlichen Propaganda zur besten Sendezeit in den sogenannten „Nachrichten“ unterdrückt und der westliche Rüstungswahn obendrein mit Lügen von einer „russischen Bedrohung“ gerechtfertigt wird.

Wer sich noch wundert, warum ARD und ZDF hier einmal mehr „alternative Fakten“ zusammenrühren, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.