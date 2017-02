Staatliche Propaganda, das sind offene Lügen, unterdrückte Wahrheiten, Heuchelei, Doppelmoral und politisch verzerrte Darstellung von Geschichte und Gegenwart im Sinne der Herrschenden. Für die Staatssender ARD und ZDF ist es Alltagsgeschäft. Ihre gezielte Propaganda entlarvt sich immer dann besonders offensichtlich, wenn es um die Interessen jener westlichen Besatzungsmächte geht, die Westdeutschland 1945 unter Kontrolle genommen haben.

Deren Verbrechen werden nicht nur in den aktuellen globalen Konflikten so weit es geht unterdrückt, auch die Geschichte wird in einem Ausmaß verdreht, verzerrt und geklittert, das der Propaganda der Nazis kaum nachsteht.

Schon das Gedenken der verbrecherischen Atombombenabwürfe der USA auf die japanischen Städte Nagasaki und Hiroshima wurde von der Propaganda des ZDF – ganz im Sinne der Täter – in einen desinformatorischen Nebel gehüllt, indem man in den sogenannten „Nachrichten“ kurzerhand verschwieg, wer denn die Atombomben abgeworfen hat. Das ist so hanebüchen grotesk und entlarvend, dass es schon besonders einfältige Zeitgenossen braucht, um die propagandistische Intention zu leugnen.

Es kann also niemanden verwundern, dass diese nach wie vor besetzten Anstalten auch das Gedenken an ein weiteres Kriegsverbrechen mit Propaganda zu klittern versuchen würden, anstatt die Öffentlichkeit wahrhaftig und seriös zu informieren, wie es ihre „öffentlich-rechtliche“ Aufgabe wäre. Dieses Kriegsverbrechen ist die tagelange Bombardierung der Stadt Dresden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Militärisch vollkommen sinnlos, zehntausende Zivilisten getötet, eine historisch Altstadt weitestgehend zerstört. Die Täter sind Briten und Amerikaner (USA und Kanada) und damit der Grund, warum Propagandisten in ARD und ZDF das Verbrechen am eigenen Volk vernebeln oder – schlimmer noch – rechtfertigen.

Das ZDF bedient sich in ähnlicher Weise der gleichen subtilen Manipulation, die man schon zum Jahrestag des Atombomben­abwurfs auf Hiroshima verwendet hatte: Man verschweigt schlicht und einfach die Täter! Sowohl in den 19-Uhr-heute-„Nachrichten“, wie auch im späteren heute-journal werden Großbritannien und die USA (geschweige denn Kanada) kein einziges Mal beim Namen genannt. In der gesamten „Berichterstattung“ kommen diese Länder nicht vor.

Um sich nicht komplett lächerlich zu machen, wird in der Anmoderation vernebelnd von den „Alliierten“ gesprochen. Das aber ist gezielte politische Desinformation und Geschichtsfälschung, denn zu der Allianz, auf die hier abgehoben wird, zählten unter anderem auch die Sowjetunion und China, die an diesen Bombardements gar nicht beteiligt waren! Tatsächlich hatte das Bombardement aus britischer Sicht auch das Ziel, den sowjetischen „Alliierten“ als Botschaft der Abschreckung zu zeigen, wozu man militärisch in der Lage ist. Wenn also in der Lügenpresse davon die Rede ist, dass „die Allliierten“ Dresden bombardiert hätten, dann ist das nichts anderes als eine politisch motivierte Lüge und vorsätzliche Geschichtsfälschung.

Nicht besser präsentierte sich die ARD. Dort werden die Täter zwar in tagesschau und tagesthemen annähernd korrekt benannt (Kanada wird verschwiegen und auch in den tagesthemen ist von den „Alliierten“ die Rede), doch man sieht sich in der tagesschau gezwungen, das Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung unverhohlen damit zu „rechtfertigen“, dass die dreitägigen Angriffe (vielfach mit Brandbomben) auf Dresden sich gegen einen „wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Standort von Rüstungswerken“ galten, der „als Nazihochburg“ galt.

Thorsten Schröder: „Dresden hat heute an die Zerstörung der Stadt durch Luftangriffe der Alliierten vor 72 Jahren erinnert. Bei Bombardements durch britische und amerikanische Flugzeuge im Februar 1945 wurden laut jüngsten Schätzungen bis zu 25.000 Menschen getötet. Weite Teile der Altstadt wurden wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört. Dresden war damals wichtiger Verkehrsknotenpunkt, Standort von Rüstungswerken und galt als Nazihochburg.“

Kein Wort dazu, dass die Angriffe die militärisch wichtigen, weil industriellen Ziele in den Dresdner Vororten weitestgehend verschonten und auch kein Wort zu einem weiteren Motiv der Täter, das in der deutschen Propaganda weitestgehend unterdrückt wird. Es findet sich in der englischen Wikipedia:

The intentions of the attack are to hit the enemy where he will feel it most, behind an already partially collapsed front… and incidentally to show the Russians when they arrive what Bomber Command can do.

Die Absicht der Angriffe lag darin, den Gegner dort zu treffen, wo er es am stärksten spüren würde. Hinter einer bereits teilweise zusammengebrochenen Front… und nebenbei den Russen bei ihrer Ankunft zu zeigen, was das Bomber Kommando anrichten kann.

In the raid, major industrial areas in the suburbs, which stretched for miles, were not targeted.

Während des Angriffs wurden wichtige industrielle Gebiete in den Vororten, die sich über Kilometer erstreckten, nicht ins Ziel genommen.

Auch die 3sat „Kulturzeit“, eines der schlimmsten Propagandaformate der „Öffentlich-Rechtlichen“, verbreitet am Montag Abend gezielte Falschinformationen. In einem Machwerk von Alexander Glodzinski, das über die in Dresden aufgestellt Skandal-Busse eine geschichts- und realitätsklitternde Brücke nach Aleppo schlagen soll, wird nicht nur die seit Tagen bekannte Wahrheit hinter den von islamistischen Terroristen errichteten Bussen totgeschwiegen, sondern obendrein die Tatsache in Abrede gestellt, dass hinter den Angriffen auf Dresden auch die Absicht der Täter stand, Terror zu verbreiten.

Alexander Glodzinski: „Zu DDR-Zeiten wird der Mythos vom anglo-amerikanischen Bombenterror weiter gepflegt und seit der Wende nutzen Rechtsextreme und Nationale den Gedenktag zum Aufmarsch in Dresden.“



Der „Mythos“ vom Bombenterror? Was Glodzinski hier aus der Welt lügen will, ist eine historische Tatsache, die selbst in britischen Medien nicht geleugnet wird und zu deren Zeuge Winston Churchill persönlich herangezogen werden kann:

„Supporters of Britain’s “area bombing” (targeting civilians instead of military or industrial sites) maintain that it was a vital part of the war. Churchill wrote that he wanted “absolutely devastating, exterminating attacks by very heavy bombers from this country upon the Nazi homeland”. In another letter he called it “terror bombing”. His aim was to demoralise the Germans to catalyse regime change. Research suggests that the soaring homelessness levels and family break ups did indeed depress civilian morale, but there is no evidence it helped anyone prise Hitler’s cold hand off the wheel. „

„Unterstützer von Großbritanniens „Flächenbombardements“ (gegen Zivilisten anstelle von militärischen oder industriellen Zielen) behaupten, dass es ein wichtiger Teil des Krieges war. Churchill schrieb, dass er „absolut verheerende, vernichtende Angriffe durch sehr schwere Bomber dieses Landes auf das Nazi-Heimatland“ wollte. In einem weiteren Brief nannte er es „Terror-Bombing“. Sein Ziel war es, die Deutschen zu demoralisieren, um einen Regimewechsel zu unterstützen. Untersuchungen zeigen, dass die steigenden Obdachlosigkeit und Familientrennungen tatsächlich die zivile Moral drückten, aber es gibt keinen Beweis, dass es jemandem half, Hitlers kalte Hand vom Lenkrad loszueisen.“ (Quelle)

Peter Schneeberger: „… andere hingegen finden den Ort und die Skulptur angemessen. Vor allem um auf die aktuellen Kriegsverbrechen in Syrien hinzuweisen.“

Obwohl selbst die Sächsische Zeitung – alarmiert durch Informationen aus den sozialen Medien – bereits am vergangenen Donnerstag berichtete, dass die Busse in Aleppo von der islamistischen Terrororganisation Ahrar al-Sham aufgestellt wurden, verliert die Lügenpropaganda der 3sat Kulturzeit hierüber nicht das geringste Wort, um den dahinter steckenden Skandal zu unterdrücken.

Tatsächlich herrschte im Aleppiner Stadtteil Bustan al-Qasr, an dessen Zugang die islamistischen Terroristen die Busse errichtet hatten, spätestens seit 2013 das Regime einer „Scharia-Polizei“, wie die BBC ganz beiläufig in einem Artikel vom 18. August 2013 berichtete, als wäre es das Normalste von der Welt.

The rebels take me to meet Abu Yassin, a senior official in the rebel-held part of the city’s Sharia Court police force, who is now in charge at Bustan al-Qasr.

Die Rebellen brachten mich zu Abu Yassin, einem führenden Vertreter der Scharia-Polizeikräfte in den von Rebellen gehaltenen Stadtteilen, die nun in Bustan al-Qasr das Sagen hatten.

Islamistische Terrorgruppen und Scharia-Polizei in den von ihnen besetzten Stadtteilen von Aleppo? Die Kriegspropaganda von ARD und ZDF hat diese Tatsachen mit allen Mitteln unterdrückt und geleugnet. Jahrelang wurde die Öffentlichkeit in den „Nachrichten“ und Magazinen der transatlantischen Lügenpresse mit Märchen über „moderate Rebellen“ und „Opposition“ belogen, geradeso, als würden diese religiösen Fanatiker und Verbrecher das Wort Opposition überhaupt kennen, geschweige denn seine Bedeutung in einer demokratischen und multi-religiösen Gesellschaft anerkennen.

Die traurige Wahrheit ist: In Dresden steht vor der Frauenkirche ein Schandmal eines islamistischen Totalitarismus und Faschismus, der sich vom Totalitarismus und Faschismus der Nationalsozialisten bestenfalls in Nuancen unterscheidet. Verschwiegen und gerechtfertigt wird dieser Skandal von einer staatlichen Propaganda, die die Kritiker dieses Irrsinns obendrein in die rechtsextreme Ecke rücken will.

Wenn in Wuppertal 2014 eine handvoll islamistischer Schwachmaten „Scharia-Polizei“ spielt, um mit dem kalkulierten medialen Bohei neue Anhänger zu rekrutieren, dann ist in Politik und Medien der Teufel los.

Die echte Scharia-Polizei aber, die echten islamistischen Terror und religiöse Säuberungen nach Aleppo brachte, wird von ARD und ZDF vorsätzlich totgeschwiegen, um ein vom Westen geplantes, organisiertes und forciertes Verbrechen am syrischen Volk, den Sturz seines Präsidenten, mit allen Mitteln und über Millionen Opfer hinweg, durchführen zu können. Kein Neonazi, kein „Thüringer Heimatschutz“, kein „NSU“ und kein „Ku-Klux-Klan“ hat auch nur annähernd so viel Blut an den Händen und Verbrechen auf dem Kerbholz, wie die mörderische Propaganda von ARD und ZDF.