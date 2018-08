Letzten Donnerstag haben wir hier gezeigt, wie ARD und ZDF in ihren abendlichen Nachrichten Propagandasendungen ein weiteres Massaker islamistischer Terroristen in Syrien nahezu komplett totgeschwiegen oder in den tagesthemen auf subtile Weise gerechtfertigt hatten. Die von den GEZ-Verbrechern regelmäßig als „Rebellen“ verehrten Islamisten haben während des Massakers zahlreiche Frauen und Mädchen entführt, die sie nun drohen zu ermorden, falls die syrische Regierung nicht ihren Forderungen nachkommt.

Die abendlichen FakeNews-Sendungen der deutschen Staatssender berichten über diese Entführung und Erpressung genauso wenig, wie über zahlreiche vergleichbare Schandtaten der vom Westen unterstützten Terroristen in den vergangenen 7 Jahren. Die Suche nach „Suweida“ auf tagesschau.de fördert lediglich einen einzigen schmallippigen Artikel (Backup) zutage, indem die Opfer komplett ausgeblendet und die Verbrechen des IS mit den Angriffen der syrischen Regierung gerechtfertigt werden.

Der Syrer Treka schildert, was sich in Suweida ereignet hat und wie die westliche Propaganda auch dieses Verbrechen weitestgehend ausblendet:

Auch das Massaker von Suweida und die Entführung der Frauen durch den IS ereignete sich unmittelbar unter den Augen und dem Schutz der USA, die eine völkerrechtswidrige Militärbasis in al-Tanf errichtet haben, aus der sie die regulären syrischen Streitkräfte mehrfach attackiert und in ihrem legitimen Kampf gegen die islamistischen Terroristen behindert haben.

