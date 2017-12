Carsten Kühntopp ist einer der GEZ-finanzierten Verbrecher, die die deutsche Öffentlichkeit seit Jahren mit dem Märchen von den demokratischen „Oppositionellen“ und „Rebellen“ in Syrien belügen und damit wesentlich zum Massenmord, der Verheerung des Landes und den daraus folgenden Flüchtlingsströmen beigetragen haben.

Der Terrorunterstützer und Helfershelfer des Massenmords Kühntopp verbreitet seine Lügen auf tagesschau.de und in den sogenannten „Nachrichten“ wie gewohnt aus Ägypten, anstatt sich zu seinen islamistischen und salafistischen Schützlingen nach Ost-Ghouta zu begeben. Die Methoden der Propaganda sind sattsam bekannt, deshalb an dieser Stelle nur eine kurze Zusammenfassung:

Die bekannten Methoden:

Jaysh al-Islam (Arabic: جيش الإسلام‬‎, meaning Army of Islam), formerly known as Liwa al-Islam (Arabic: لواء الإسلام‎, Brigade of Islam), is a coalition of Islamist and Salafist units involved in the Syrian Civil War.[28] Its primary base of operations has been the Damascus area, particularly the city of Douma and region of Eastern Ghouta.[14] Jaysh al-Islam is the largest rebel faction in the area,[37] as was Liwa al-Islam.[38] The group was a part of the Islamic Front.[21][22][23] The organization has rejected membership of the Free Syrian Army.[39] The group along with Ahrar ash-Sham are the main rebel groups supported by Saudi Arabia.[40] The group aims to create an Islamic state under Sharia law.[41][42]

Headquarters: Eastern Ghouta, in the Damascus suburb of Otaybah

Area of operations: Eastern Ghouta, Southern Damascus, Greater Daraa area, Eastern Qalamoun Mountains

