Der ARD „Presseclub“, das ist regelmäßig „Fünf Propagandisten, eine Meinung“, ein Panoptikum des korrupten und verblödeten Abschaums im westlichen Mainstream, der sich im eigenen Wahn auch noch für „Elite“ hält. Wenn es wie heute dann auch noch um Russland geht, dann kann man sicher sein, dass die volle Ladung Lügen, Doppelmoral und Volksverhetzung serviert wird und das Meinungsspektrum von „Wir sind die Guten“ bis „Wir sind die Besten“ reicht.

Aus dem heutigen Konvolut an Desinformation, Verdrehungen und Lügen sei nur ein Lehrbuchbeispiel vom Beginn der Sendung vorgeführt, in welchem die einschlägig bekannte DLF-Hetzerin Sabine Adler den Babtschenko-Skandal der Ukraine vollkommen schamlos gegen Russland verdreht, um dann auch noch zu konstatieren: „Man kann die Wahrheit nicht verbreiten, mit einer Lüge ganz zu Beginn.“ Wie wir (auch) an diesem Beispiel sehen kann der Presseclub genau das, denn von den Journalisten der russischen Staatssender sind – anders als Adler hier frech, verleumderisch und die Wahrheit verdrehend behauptet – derlei Inszenierungen bisher nicht bekannt und man muss schon psychisch gestört wie Adler sein, um die eigene Verlogenheit derart komplett ausblenden zu können.