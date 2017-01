Man muss schon sehr naiv sein, um nicht zu sehen, wie die mächtig nach oben strebende AFD von den etablierten Machtstrukturen mit allen Mitteln bekämpft wird. Die über Jahrzehnte gewachsene Macht des alten Regimes beruht vor allem auf Parteigängern in den Staatssendern, staatstragender Desinformation und Propaganda, sowie einem Geheimdienstapparat, der wie die Staatssender von Parteigängern der Nomenklatura durchsetzt ist.

Diese Geheimdienste wurden jüngst gezwungen, ihre U-Boote aus der NPD abzuziehen, um die Farce eines Verbotsverfahrens nicht auch noch dadurch zu belasten, dass die halbe Führungsriege der rechtsextremen Partei vom Staat gelenkt wird. Kann man so naiv sein, anzunehmen, diese U-Boote würden nun alle eine Kneipe auf Mallorca betreiben?

Wohl kaum! Auch die Vorstellung, dass die herrschende Klasse und ihre Parteigänger in Medien und Geheimdiensten tatenlos zuschauen würde, wie Luckes AFD die Parteienlandschaft von unten aufrollt, ist geradezu kindlich naiv. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass schon die Spaltung der Partei und das Ausbooten des smarten und zutiefst bürgerlichen Gründers – das ganz im Interesse der herrschenden Strukturen war – auch von diesen Mächten und ihren Netzwerken vorangetrieben wurde. Man wollte die anfangs vorwiegend liberal-konservative Konkurrenz so weit es geht an den rechten Rand drücken, um sie für die Mitte unwählbar zu machen.

Das Manöver ist gelungen, nur der Schuss ging nach hinten los, denn die AFD hat seitdem durchaus Fahrt aufgenommen, obwohl sie von Staats- und Konzernmedien massiv als Gottseibeiuns und AdolfNazi 2.0 diffamiert wird. Es sollte also niemanden überraschen, dass die eingeschlagene Taktik, mit der man die AFD an den Rand drängen will, von genau jenen Kreisen weiter vorangetrieben wird. Und da kommt nicht erst seit heute Björn Höcke ins Spiel.

Seine gezielte Provokation, zweideutig und bewusst missverständlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem „Denkmal der Schande“ zu sprechen, lässt kaum einen Zweifel, dass Höcke entweder ein echter Nazi ist, denn nur so jemand würde das Holocaust-Mahnmal (Architekturkritik lassen wir mal außen vor) als Schande bezeichnen oder dass Höcke ein U-Boot eines „Verfassungsschutzes“ ist, das ganz bewusst missverständlich formuliert, um die Partei tiefer in den braunen Schlamm zu manövrieren und damit für die bürgerliche Mitte unmöglich zu machen.

Dass Höcke ein verkappter echter Nazi ist und das Holocaust-Mahnmal insgeheim tatsächlich als Schande ansieht ist eher unwahrscheinlich und er hat dies in einer später nachgeschobenen Erklärung zurückgewiesen. Warum aber formuliert der Mann, der genau weiß, was er sagt, dann auf einer internen Parteiveranstaltung (bei der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ in Dresden) so zweideutig, dass man seine Äußerung später politisch gegen die AFD ausschlachten kann? Dafür kann es nur eine sinnvolle Erklärung geben und die heißt: Höcke ist ein U-Boot des VS und arbeitet gegen die eigene Partei.

Den Aufschlag, den Höcke mit seiner Formulierung servierte, verwandelten ARD und ZDF heute so, wie man es von den Staatssendern erwarten würde, mit einem Ass. Sowohl in der 19.00 Uhr heute-Sendung des ZDF als auch in der ARD tagesschau wurde Höckes nachgeschobene Erklärung, dass er eben nicht das Denkmal meinte, als er von Schande sprach, sondern den Holocaust, ganz gezielt verschwiegen. Beiden Redaktionen lag die Klarstellung vor und man hat sie gezielt unterdrückt, um den Zuschauern mehr oder weniger subtil einzureden, Höcke hätte das Denkmal in Berlin als Schande bezeichnet.

Das ist staatstragendes Tennis von Regierungsmedien und Geheimdiensten und eine historische Lehrstunde in gelenkter Demokratie, wie man sie offensicht­licher kaum dargeboten bekommen kann.

ZDF 18.01.2017 heute 19.00 Uhr

Stefan Kelch: „Heute nachgeliefert, eine wortreiche Erklärung, dass er den Mord an den Juden nicht herunterspielen wollte. Die Provokation aber bleibt…“

Wie gesagt: Kelch verschweigt ganz bewusst, dass Höcke erklärte:

„Das heißt, ich habe den Holocaust, also den von Deutschen verübten Völkermord an den Juden, als Schande für unser Volk bezeichnet. Und ich habe gesagt, dass wir Deutsche diesem auch heute noch unfassbaren Verbrechen, also dieser Schuld und der damit verbundenen Schande mitten in Berlin, ein Denkmal gesetzt haben.“

Das ZDF weiß, dass mit dieser Erklärung das Missverständnis für die meisten Zuschauer aufgelöst wäre, aber es will ja gar nichts auflösen, sondern ganz gezielt den Eindruck lebendig halten, Höcke hätte das Denkmal als Schande bezeichnet. Das gleiche Spielchen in der tagesschau um 20.00 Uhr.

ARD 18.01.2017 tagesschau 20.00 Uhr

Name der Sprecherin wird verschwiegen: „Über die Parteigrenzen hinweg lösten die Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin und Höckes Forderung einer neuen Geschichtsschreibung heftige Kritik aus…“

Kein Wort in der tageschau zur Klarstellung Höckes! Stattdessen wird hier ganz bewusst der Eindruck erweckt, mit der Formulierung „Denkmal der Schande“ sei das Mahnmal gemeint und nicht der Holocaust selbst.

Frauke Petry und anderen in der Führungsetage der AFD sollte langsam dämmern, was tatsächlich hinter Höckes „Querschüssen“ steckt und Parteien allgemein sollten sich Maßnahmen überlegen, mit denen sie sich vor der Unterwanderung durch VS und „Informanten“ absichern könnten – etwa indem man ab einer gewissen Stufe in der Parteikarriere eidesstattliche Erklärungen einfordert.

Nochmal: Höcke ist kein dummer Junge, der in so einer Frage versehentlich missverständlich formuliert und er fischt hier auch nicht um Wählerstimmen bei Nazis. Der Mann weiß genau, was er tut und wenn er ein U-Boot ist, dann ist diese Aktion gut durchdacht und inszeniert, um den Medien genau das Futter zu liefern, das sie brauchen, um die AFD in Braunhemden zu kleiden. ARD und ZDF wiederum wissen genau, warum sie Höckes Klarstellung in dieser skandalösen Frage genauso verschweigen, wie sie Gaulands Klarstellung zum falschen Boateng-Zitat lange genug unterdrückt hatten, um ihn in der Öffentlichkeit als Rassisten zu brandmarken. Was hier gespielt wird, ist kein Kasperletheater, sondern ganz großes Kino um die Zukunft des Landes.

Wer jetzt sagt: „Richtig so! Die AFD ist sowieso braune Scheiße“, der ist nicht nur der Propaganda auf den Leim gegangen, sondern verkennt, dass dieses Spiel mit JEDER anderen Partei in der einen oder anderen Form ebenfalls genauso gespielt wird, wenn sie den Töpfen der Macht zu nahe kommt. Dass man nun sogar parallel versucht, Sahra Wagenknecht in die Ecke der AFD zu schieben, während FDP-Mann Lindner medial von kritischen Nachfragen oder Nazi-Vorwürfen unbehelligt verkünden kann: „Wir sagen genau das Gleiche wie die AFD“, sollte auch linken Einfaltspinseln zu denken geben, die über Höckes „Malheur“ bisher nur hämisch feixen konnten. Alles Nazis, außer Mutti…. alles klar?