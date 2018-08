Medienkritik ist heute in aller Munde, weil immer mehr Menschen erkennen, wie die Öffentlichkeit systematisch belogen und manipuliert wird, um die Interessen einer neoliberalen Diktatur gegen den Willen und die vitalen Interessen der Massen durchzusetzen. Ein neuer Blog widmet sich zwar vorrangig den Manipulationen des „ehemaligen Nachrichtenmagazins“ SPIEGEL, gibt damit aber allgemeingültige Einblicke in Desinformation und Propaganda deutscher Mainstreammedien, in deren Chor das Sturmgeschütz der Demokratur nach wie vor eine tonangebende Rolle inne hat.

Warum Anti-Spiegel? In den letzten Jahren habe ich mich immer mehr über den Spiegel und andere deutsche Medien geärgert und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin. Der Spiegel, das ehe­ma­lige „Sturm­geschütz der Demokratie“ ist zu einem „Sturmgeschütz der NATO“ ver­kommen. Das ehe­ma­lige Nach­rich­ten­magazin ist zu einer Zei­tung geworden, die Kriegs­ver­brechen der USA mar­gina­li­siert und jeden Krieg für die „west­lichen Werte“ freudig begrüßt (und vergisst dabei, dass Krieg mit den west­lichen Werten in Wahr­heit nicht verein­bar ist, wenn man das Recht auf Leben zu diesen Werten zählt)…

