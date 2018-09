Vielen Dank für all die positiven Kommentare! Ich muss noch einmal klarstellen, dass die PS selbstverständlich nicht mutwillig gelöscht wird, sondern dass die Gefahr besteht, dass dieser Blog im Krieg gegen die Meinungsfreiheit, der mittlerweile in Deutschland immer schärfer geführt wird, eines Tages durch wordpress aus dem Netz genommen werden muss, wenn das US-Unternehmen von Deutschland aus mit einklagbaren Strafzahlungen bedroht werden sollte.

Das „Schließen“ des Blogs bedeutet also lediglich, dass hier keine weiteren ausführlichen Analysen mehr erscheinen werden, da der Arbeitsaufwand so horrend wie zermürbend ist und die immer gleichen Methoden der Desinformation, Agitation und Propaganda von ARD, DLF und ZDF nach 5 Jahren erschöpfend dokumentiert sind. Zudem findet sich mittlerweile über das gesamte politische Spektrum im Internet aktuelle, fundierte und entlarvende Kritik an den zwangsfinanzierten Regierungssendern.

Der Propagandamelder bleibt bis auf weiteres ein Forum zur Meldung und Diskussion aktueller Manipulationen in den Mainstreammedien. Jeder Leser ist herzlich eingeladen, sich dort aktiv und anonym zu beteiligen. Auch der PS-Twitter-Account wird noch eine Weile aktiv sein, um prägnante Fälle aufzugreifen oder auf interessante Beiträge in anderen Quellen hinzuweisen. Wer hier auch in Zukunft unzensiert und ohne Warten auf Freischaltung kommentieren möchte, sollte einen festen Nicknamen und eine gleichbleibende (Fake)-Email-Adresse verwenden, da er nur so nach erstmaliger Freischaltung vom System automatisch wiedererkannt werden kann.