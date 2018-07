„Übrigens….“, leitet ARD-Vorstopper Udo Lielischkies am Samstag Abend seine Blut­grätsche in die großartige Stimmung eine halbe Stunde vor dem WM-Viertelfinale Russlands gegen Kroatien ein und will damit den falschen Eindruck erwecken, er hätte sich seine darauf folgende Dreckschleuderei nicht sorgfältig zurechtgelegt.

Die Stimmung in Sankt Petersburg wird „nochmals schlimmer werden“, weiß Lielischkies den deutschen Zuschauern mitzuteilen und legt dann erst richtig los. Von „Schlampen“ sei in russischen Medien mit Blick auf russische Frauen die Rede. „Die russischen Frauen, schlagen aber tapfer zurück“, weil „ausländische Männer viel charmanter und witziger sind als die meisten Russen“. Russisch ist eine „komische Sprache“, „das Land in einer tiefen Krise“ und „die WM ist wie ein bizarrer Science-Fiction-Film“.