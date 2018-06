Das letzte Aufgebot ist es sicher noch nicht, aber dass die Bundeskanzlerin nun auch die Bundeszentrale für politische Bildung mit Steuergeldern in den Propagandakrieg schickt, zeigt, dass die Autokratin und ihre Sippschaft zunehmend kalte Füße bekommen.

„Wahre Welle TV“ nennt sich ein plumper Propagandakanal auf YouTube, dessen Aufgabe es ist, die offensichtlich als dumme Schäfchen betrachteten Bürger vom kritischen Denken abzuhalten, die Hinterfragung staatlicher Narrative ins Lächerliche zu ziehen und die Fassade der falschen „Demokratie“ mit Augentropfen zu flicken.

Dass sich die Spießbürger und Apparatschiks der Bundeszentrale für politische Hirnwäsche hinter einem „hippen“ Auftritt verstecken – oder dem, was sie dafür halten – verdeutlicht die Grundhaltung, mit der man an das neueste Propaganda-Projekt herangeht: Junge Menschen sollen gar nicht erkennen, dass es einmal mehr der Staat ist, der ihnen hier unter dem Deckmantel der Satire den Kopf zurechtrücken will.

Die politische Stoßrichtung und die Methoden, die benutzt werden, sind erschreckend antidemokratisch, psychologisch höchst fragwürdig und subtil aber unmissverständlich gegen das kritische Denken gerichtet.

Schauen wir uns das im ersten Beispiel an:

Worum es geht, wird gleich zu Beginn klargestellt: „Herzlich willkommen auf dem Shopping-Kanal, für alle, die ganz genau wissen, dass die da oben uns gezielt lenken wollen.“

Den Machern ist die verlogene Absurdität dieses pseudo-satirischen Einstiegs offenbar nicht einmal bewusst, denn auch in eben diesem Video, finanziert mit Steuergeldern, unter dem Dach des Innenministeriums wird in plumpester Weise versucht, das Denken der Bürger im Sinne der Regierung zu manipulieren. Es ist vollkommen hanebüchen, dass die Macher derartigen Schunds den Zuschauern eintrichtern wollen, dass der Staat sie nicht manipulieren will, wo er doch genau das in diesem Moment mit diesem Video versucht.

Noch abstruser wird das Ganze, weil es selbst im Mainstream kein Geheimnis ist, dass diese „Demokratie“ eine gelenkte „Demokratie“ ist, dass die Autokratin mit psychologischer Massenmanipulation arbeitet und sämtliche Richtungsentscheidungen (Krieg, Aufrüstung, Überwachung, soziale Schere, Migration, etc.) gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung durchgedrückt wurden und werden.

Dass die BPB diese Fakten aus der Welt lügen will und wie sie das versucht, nämlich unter einem Tarnmantel und mit Methoden der psychologischen Kriegsführung, ist ein handfester Skandal, der sich wenige Sekunden nach dem Intro entfaltet.

All jene, die die sattsam bekannten Demokratiedefizite in diesem Staat kritisch hinterfragen, die sich mit der von oben nach unten gelenkten Demokratie nicht abfinden wollen, gerade auch weil sie dieses Land an den Rand eines Abgrunds gebracht hat, werden kurzerhand mit Spinnern gleichgesetzt, die an Echsenmenschen und Chemtrails glauben und denen man nur mit dem unvermeidlichen – und längst nicht mehr lustigen – Aluschirm beikommen kann.

Das ist in jeder Hinsicht primitiv, gegen die Aufklärung gerichtet und gegen die Demokratie und es ist vor allem auch deshalb ein Skandal, weil die BPB vom Bundesverfassungsgericht 2010 zu politischer Zurückhaltung verdonnert wurde:

„Die Verfassungsrichter stellten heraus, dass … der Aufsatz als nicht mehr diskutierbar dargestellt worden sei und Löw in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden sei. Die Behörde könne ihre Geschichtsinterpretation nicht als einzig legitim oder vertretbar hinstellen, hieß es zur Begründung.“ (wikipedia)

Genau das aber versucht die BPB hier aufs Neue, im ganz großen Rahmen und mit perfiden psychologischen Tricks wie der oben dargestellten Verklammerung von Demokratiekritik mit „Echsenmenschen“ und „Chemtrail“-Spökes.

Eine weitere Klasse kognitiver Mentalvergiftung stellen Denunziations­begriffe und Diffamierungs­begriffe dar. Unter solchen Begriffen erfreuen sich gegenwärtig Begriffe wie ‚Querfront‘, ‚Verschwörungstheorie‘, ‚Antiamerikanismus‘, oder ‚Populismus‘ besonderer Beliebtheit bei den Macht- und Funktionseliten. Diese Begriffe haben eine perfide Logik: Sie beruhen auf einer bestimmten Form einer gedanklichen Verklammerung unterschiedlicher Themenbereiche, durch die suggeriert wird, zwei gänzlich unabhängige Themenbereiche seien gleichsam ihrem Wesen nach miteinander verwoben. Auf diese Weise sollen speziell Themen, deren öffentliche Diskussion die Machteliten und die sie stützenden Eliten­gruppen als unerwünscht und abträglich für ihren Status ansehen, dadurch in Diskredit gebracht werden, dass sie mit Themen verklammert werden, die geächtet sind oder als anrüchig gelten – wie etwa rechtsextreme oder rassistische Auffassungen.

Durch eine solche Verklammerung können sich die Machteliten und Funktionseliten vor Kritik immunisieren, indem sie bestimmte Themenbereiche aus dem öffentlichen Diskussionsraum verbannen. („Die Angst der Machteliten vor dem Volk“, Prof. Rainer Mausfeld)

Wer sich die bisher 6 anderen Videos anschaut, wird diese demagogische Masche immer wiedererkennen. Unbequeme Fragen unerwünscht, das ist schon die Botschaft des Trailers. Wer nicht glaubt, was er laut Regierung glauben soll – beginnend mit 911 -, ist ein Idiot:

Auch ein Klick auf die von den demokratiefeindlichen und mit Steuern finanzierten Propagandisten angeblich verfolgten Channels auf YouTube ist aufschlussreich, denn auch hier zeigt sich die Verklammerungsmethode:

Mindestens im Fall der AFD, deren offizieller YouTube-Kanal hier ebenfalls betroffen ist, dürfte es möglich sein, sich auf dem Rechtsweg gegen diese Form staatlicher Propaganda zu wehren und Merkels Putztruppe einen schmerzhaften Schuss vor den Bug zu setzen. Die BPB hat sich damit schon jetzt komplett desavouiert.