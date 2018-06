Die Putin-Hasser

Deutsche Journalisten spitzen ihre Russland- und WM-Artikel hetzerisch zu.

von Stefan Korinth

„Putins Propaganda-WM“, „Putins Koch und seine Trolle“, „Jogi schreibt an Putin“ – es ist kaum noch zu ertragen. Gefühlt jeder zweite Beitrag über Russland oder zur derzeitigen Fußball-Weltmeisterschaft stellt die Person des russischen Präsidenten in den Mittelpunkt. Und das selbst wenn Putin im Text gar nicht vorkommt. Was sind die Gründe für diese Fixierung? Wirken hier eher politische, geschäftliche, ideologische, handwerkliche oder psychologische Mechanismen? Kritische Experten antworten dem Rubikon.

Sabine Schiffer: „Tatsächlich gilt Personali­sierung von komplexen Zusammen­hän­gen als Teil der PR-Strategien zur Feindbild­kon­struk­tion und Kriegs­pro­pa­ganda. Ich gehöre zwar nicht zu denen, die uns kurz vor dem Dritten Welt­krieg sehen, aber der Boden wäre bereitet – zumal viele Journa­listen ihre Frames und Rolle als eigentliche Vierte Gewalt nicht reflektieren. Hier wird reflex­artig nach­geplap­pert, was auch bestimmte politische Kreise forcieren wollen…“

