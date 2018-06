RT-Deutsch kann nicht nachvollziehen, wie Merkel auf die Lüge von der „hybriden Kriegsführung“ kommt, die Teil einer „russsichen Militärdoktrin“ sein soll. Dieses Märchen hat Merkel vergangenen Monat nicht zum ersten Mal verbreitet, sondern bereits vor einem Jahr und das ausgerechnet auf einer Pressekonferenz in Sotschi, als der russische Präsident neben ihr stand und offenbar nicht richtig mitbekam, wovon Merkel da fabulierte, denn sonst hätte er wohl reagiert.

So behauptete Kanzlerin Angela Merkel vor einem Monat in einer Rede vor dem Bundestag, „die hybride Kriegsführung ist Teil der Militärdoktrin Russlands, ganz offiziell beschrieben“. Woher die Kanzlerin diese Information hat, ist unbekannt. In der offiziellen russischen Militärdoktrin ist von einer hybriden Kriegsführung jedenfalls keine Rede.

(Quelle: RT-Deutsch)