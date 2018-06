Die öffentlich-rechtliche Unterstützung für den Massenmord einer „saudischen Allianz“ im Jemen schrieb gestern in beschämender Weise in der ARD tagesschau ein neues Kapitel. Die Frechheit, mit der den Zuschauern unablässig ins Gesicht gelogen wird, steht der Nazi-Propaganda erneut in nichts nach. Wieder wird die militärische und logistische Beteiligung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands komplett totgeschwiegen und auf der anderen Seite frei erfundene Kriegspropaganda Saudi-Arabiens verbreitet.

ARD 16.06.2018 tagesschau 20 Uhr

Was die tagesschau als erwiesene Fakten darstellt, Waffenlieferungen über den Hafen Hudaida an die Houthis, entbehrt jeglicher Faktengrundlage und ist bis zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als saudische Kriegspropaganda, mit der der Angriff auf den lebenswichtigen Hafen gerechtfertigt werden soll. Von den Verbrechern der ARD wird die Wahrheit über diesen Krieg damit ein weiteres Mal komplett, vorsätzlich und in menschenverachtender Art und Weise verdreht, denn im Jemen „droht“ nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sie ist längst im Gange und wird sich – auch dank Unterstützung von ARD und ZDF – auf weitere Millionen Menschen ausweiten.