Über Intelligenz und Charakter auf dem Mainzer Lerchenberg sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Was da in den Nach­rich­ten­re­dak­tionen des ZDF täglich die Welt verdreht, ist der intellektuell und charakterlich benachteiligte Abschaum der deutschen Gesellschaft. Wer bis heute nicht verstanden hat, wie die Nationalsozialisten mit Propaganda ein Volk in Rassenwahn und Völkermord treiben konnten, der bekommt hier täglich Anschauungsunterricht.

ZDF 05.04.2018 heute 19 Uhr

Petra Gerster behauptet nicht nur, dass der Fall erst jetzt, wo immer mehr Wahrheiten ans Licht kommen und die Lügen der britischen Regierung in sich zusammenfallen, „die Züge eines Propagandakriegs“ annehme, sie behauptet indirekt darüberhinaus, es gäbe Beweise für eine Schuld Russlands, nur seien diese „noch nicht eindeutig“ genug und stellt die Welt schließlich komplett auf den Kopf, indem sie den wochenlang attackierten Russen andichtet, „die Regierung May in Misskredit“ bringen zu wollen. GEZ-finanzierter, verlogener, bösartiger Irrsinn.