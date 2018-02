Kriegshetze de luxe! Wer wissen will, warum Atlantikbrücken-Propagandist Claus Kleber für seinen Nachtpförtner-Job im ZDF jeden Monat doppelt so viel Geld abzocken darf wie die Bundeskanzlerin oder sämtliche Minister, der sollte sich diese Performance der Kriegspropaganda anschauen, die einen Joseph Goebbels vor Neid erblassen lassen würde.

Innerhalb von 70 Sekunden hetzt Kleber von vermeintlichen Ausrüstungs­mängeln der Bundeswehr direkt weiter zur „russischen Bedrohung“. Dass diese mit Sicherheit so fake ist, wie alles, was die Staatssender in den letzten Jahren über Russland verbreitet haben, steht außer Frage. Aber dass die CIA Fingerprints russischer Hacker sammelt, um zu gegebener Zeit falsche Spuren zu legen, hatten die Verbrecher in ARD und ZDF bekanntlich verschwiegen.