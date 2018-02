Die geplante Zerschlagung Syriens

von Jochen Mitschka

Protokolle diplomatischer Treffen offenbaren unangenehme Wahrheiten über den Krieg gegen Syrien.

Ein vertrauliches diplomatisches Protokoll von Benjamin Norman, einem Diplomaten der britischen Botschaft in Washington (1), zuständig für Politik des Mittleren Ostens, wurde von der libanesischen Tageszeitung al-Akhbar (2) in einem Artikel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht…



Die Diplomatennachricht enthüllt die Strategie der genannten Staaten in Bezug auf Syrien: Die Teilung des Landes, das Sabotieren des Friedensprozesses in Sochi, das Austricksen der Türkei beziehungsweise Drängen in einen Angriffskrieg gegen Syrien und die Instruktionen für den UN-Sonderberichterstatter Staffan de Mistura.

Weiterlesen→