Regelmäßigen Lesern ist Joachim Bartz für seine dümmlichen, antirussischen Propagandamachwerke im ZDF längst ein Begriff. In seinem neuesten Elaborat für „heute in Europa“ glänzt der mittlerweile an die Front ins Studio Moskau versetzte, notorische Dummschwätzer wieder mal mit unterhaltsam unter­belich­teter Realitäts­verirrung. Höhepunkt: „Die Ukraine, zu der die Krim gehört, bezeichnet die Brücke als illegal…“

Schlimm nur, dass man solches Gesindel durchfüttern muss.