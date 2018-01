Die Propaganda der Verbrecher in ARD und ZDF ver­schweigt, verharmlost und verherrlicht nicht nur islam­is­ti­sche Terroristen in Syrien, sondern skandalisiert seit Beginn des Krieges den Kampf der syrischen Regierung gegen Terror und Vertreibung. Dank der militärischen Hilfe Russlands und des Iran konnte Ost-Aleppo im Dezember 2016 von islamistischen Terroristen befreit werden. Seit dem sind laut offiziellen Zahlen des UNHCR 800.000 Flüchtlinge in die Stadt zurück­gekehrt.

Eine beeindruckende Zahl, die von den Lügnern und Verbrechern in ARD und ZDF systematisch totgeschwiegen wird, denn die haben monatelang mit Desinformation und Kriegspropaganda aus terroristischen Quellen den Kampf um die Befreiung des Ostteils der Stadt skandalisiert. Dass jetzt Hunderttausende unter die Obhut des „Regimes“ zurückkehren, wo sich zuvor einige Zehntausend Terroristen aus allerlei Ländern mit Gewalt eingenistet hatten, entlarvt die Lügen westlicher Propaganda auch für jene naiven Beobachter, die noch glauben, in den westlichen Mainstreammedien wahrheitsgemäß informiert zu werden.