Trotz Strafanzeige: ARD tagesschau setzt Propaganda für al-Kaida-Terroristen in Syrien fort

Selbstverständlich konnte niemand ernsthaft erwarten, dass die Terrorpropagandisten der ARD nach der Strafanzeige ihr Verhalten ändern würden. Die Verantwortlichen sehen sich (noch) über dem Gesetz und können sich vermutlich im Traum nicht vorstellen, dass dieses Unrecht eines Tages beendet und eine unabhängige Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen könnte, deren Beweissicherung und Beweisführung ein Leichtes sein wird.

ARD 16.01.2018 tagesthemen

In den tagesthemen am vergangenen Dienstag skandalisierte die ARD erneut die Vertreibung islamistischer Terroristen aus dem syrischen Aleppo und den Kampf der regulären syrischen Armee gegen eben jene militanten und religiös sektiererischen Gruppen, die sich nun in Idlib gesammelt haben. Anstatt einer ausführlichen Dokumentation der sattsam bekannten Propagandamethoden, hier nur ein kurzer Überblick.

die ARD verharmlost die islamistischen Terroristen als „Rebellen“ und verherrlicht deren militanten Kampf gegen die legitime syrische Regierung (Daniel Hechler: „sie wollen Syriens Machthaber Assad die Stirn bieten“)

die ARD berichtet mit keinem Wort über die nun ins befreite Aleppo eingezogene Erleichterung und den Wiederaufbau

die ARD verschweigt, um welche Terrorgruppen es sich in Idlib handelt ( Bündnis Hayat Tahrir al-Sham )

die ARD verschweigt deren politische Ziele

die ARD verschweigt deren Verfolgung und Unterdrückung Andersgläubiger und Andersdenkender

die ARD verschweigt deren Verbrechen, die zur Machtübernahme in Idlib führten

die ARD verschweigt deren westliche Unterstützer

die ARD skandalisiert den legitimen Kampf Syriens gegen diese Terroristen

die ARD verschweigt, dass diese Terroristen auch in Deutschland und anderen westlichen Ländern mit allen Mitteln – einschließlich militärischer Gewalt – verfolgt und bekämpft würden

Schon damals fürchteten viele,

Idlib könnte das nächste Aleppo werden

Ingo Zamperoni

Al-Kaida, al-Nusra und die Verbrecher der ARD mögen das tatsächlich befürchtet haben.