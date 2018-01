Niemand kann die Anzahl der Beiträge, „Dokumentationen“ und Kommentare in den beiden führenden deutschen Staatssendern ARD und ZDF auch nur annähernd beziffern, in denen die kritische Hinterfragung hochoffizieller Narrative und staatlich verordneter Geschichtsschreibung mit dem Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ diffamiert wird. Dieser verbale Propagandaknüppel, der vom US-Geheimdienst CIA in der Folge des JFK-Mordes gezielt in die Medien gebracht wurde, zieht sich so stilgebend durch die Mainstreammedien wie die Rauchschwaden der Bücherverbrennung das „Tausendjährige Reich“.

Die notorische Verwendung des Propagandaknüppels „Verschwörungstheorie“ ist für die Lügenpresse nicht nur dann besonders entlarvend, wenn es um kritische Fragen und alternative Erklärungen in Sachen 911 geht, denn im Fall eines der größten Terroranschläge der Geschichte ist auch die offizielle Erzählung von den geradezu genialen, islamistischen „Verschwörern“, die angeblich den größten Geheim- und Sicherheitsapparat der Welt jahrelang übertölpeln und vorführen konnten, bei Lichte betrachtet eine „VT“. Entlarvend wird es vor allem immer dann, wenn staatliche Propaganda – wie das ZDF gestern Abend – selbst faktenfreie „Verschwörungstheorien“ verbreitet, mit denen leicht durchschaubare politische Ziele verfolgt werden.

Das ZDF bot seinen Zuschauern gestern Abend in den 19-Uhr „heute“-Nachrichten das Paradebeispiel einer „Verschwörungstheorie“. Ohne jede Faktengrundlage wurden Bilder von randalierenden „Demonstranten“ im Iran dahingehend umgedeutet, dass es sich um staatliche Provokateure handeln müsse. Beweise gibt es selbstverständlich nicht im Geringsten und die offenkundige politische Motivation hinter dieser Propaganda liegt darin, die Schuld an der Gewalt auf den Straßen der iranischen Regierung zuzuschieben. Eine Masche, die wir bereits vom Maidan, Syrien, Libyen oder Venezuela kennen – um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen.

1. Schritt: Das ZDF erfindet eine „VT“



Patricia Schäfer: „Private Handyaufnahmen scheinen andere Urheber der Gewalt zu zeigen. Vermummte Gestalten – Insider identifizieren sie als Spezialeinheiten der iranischen Polizei – demolieren geparkte Autos.“

Wie die GEZ-Propagandistin Schäfer in Istanbul am Computer sitzend zu ihrer faktenfreie Behauptung kommt, dass es sich bei den Vermummten um „Spezialeinheiten der iranischen Polizei“ handelt, ist vollkommen unklar. Sie erfindet kurzerhand namenlose „Insider“, die genauso wenig Beweise für diese Propagandageschichte haben wie Schäfer selbst.

2. Schritt: Das ZDF erklärt die gerade präsentierte „VT“ zu einer erwiesenen Tatsache



Schon im nächsten Schnitt wird die gerade erst erfundene „Verschwörungs­theorie“ in Schäfers Machwerk zu einer erwiesenen Tatsache deklariert, wenn ein nunmehr hierzu befragter Oppositioneller (sic!) aus dem Exil „erklärt“, warum die Sicherheitskräfte die Gewalt initiieren. Der alles entscheidende Punkt, ob es überhaupt staatliche iranische Sicherheitskräfte sind, die hinter den maskierten Gewalttätern stecken, wird von der ZDF-Propaganda kurzerhand übersprungen – andernfalls wäre es ja auch Journalismus und nicht Propaganda.

Patricia Schäfer: „Der iranische Oppositionspolitiker Hassan Schariatmadari glaubt, dass solche Aktionen den Zweck haben, die Protestierer zu diskreditieren.“



Hassan Schariatmadari: „Gruppen wie die Revolutionären Garden und die verschiedenen Sicherheitskräfte wollen, dass die Proteste gewalttätig sind. Das wissen die Leute und haben sich bisher sehr diszipliniert verhalten.“



Es ist anzunehmen, dass – sollte den Demonstranten nicht schon bald die Luft ausgehen – eine iranische „Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ oder eine vergleichbare „Quelle“ in der westlichen Lügenpresse auftaucht, auf die sich Berufslügner wie Schäfer dann in ihrer Regime-Change-Propaganda fadenscheinig berufen können, wenn sie die deutsche Öffentlichkeit systematisch zu dem Punkt führen wollen, dass militärische Gewalt und Sanktionen des Westens gegen den Iran gerechtfertigt werden.

Die ganze Verlogenheit der ZDF-Verbrecher, die hier einmal mehr faktenfreie Propaganda verbreiten, zeigt sich auch darin, dass man gerade erst vergleichbare Gewalt beim G20 in Hamburg (zurecht) verurteilt hatte. Nie im Leben hätte es eine schäbige GEZ-Propagandistin wie Schäfer gewagt, ohne jeden Beleg zu behaupten, dass es staatliche Agent Provokateur waren, die in Hamburg Gewalt angezettelt haben und das, obwohl es tatsächlich Beweise in Form von Zeugenaussagen gibt, dass die deutsche Polizei trotz erwartbarer Dementis mit derartigen Mitteln arbeitet.

– Wie sich die Bilder gleichen! Niemals würde es eine GEZ-Prostituierte wagen, hier ohne jeden Beweis staatliche Provokateure zu unterstellen.

Damit die eigene Doppelmoral und Verkommenheit nicht auch dem dümmsten Zuschauer auffällt, der noch glaubt, in ARD und ZDF seriös „informiert“ zu werden, muss man die Gewalt jener Opposition, die man bestärken möchte, kurzerhand der Regierung anhängen, die man diskreditieren will. Alles was es dazu braucht, sehen wir in diesem Machwerk.