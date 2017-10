Dass die deutschen Staatssender mit ihrer politischen Propaganda auch vor Kindern nicht Halt machen, haben wir hier nebenbei anhand verschiedener Beispiele gezeigt. Am ab­scheu­lich­sten war in dieser Hinsicht vermutlich ein Beitrag des DLF-Kinder­pro­gramms Kakadu, in dem US-Propagandist Marcus Pindur die kleinen Zuhörer gegen Russland aufhetzen durfte. Auch im ZDF-Kinderprogramm sind Infanti­lisierung und Propaganda an der Tagesordnung.

Sind die Autoren einfach nur ein bisschen dumm

oder ist es ideologischer Vorsatz?

Da wurden beispielsweise die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki von zwei Atombombem komplett zerstört, ohne dass auch nur angedeutet würde, warum und von wem – schließlich waren es ja nicht die Russen. Auch dass Atomwaffen gefährlich und „verboten“ sind, kann man in den ZDF-„Nach­richten“ für Kinder erfahren. Dass diese gefährlichen Waffen auch in Deutsch­land für einen Krieg vorgehalten werden, sollen die Kleinen hingegen nicht wissen, denn die gefährlichen Waffen gehören den USA, dem Land das schon zwei Mal Atomwaffen gegen Menschen einsetzte – und sie richten sich gegen Russen. Zwei Moderatoren von Logo! haben nun ein Buch veröffentlicht, das umgehend die Bestsellerlisten stürmte. Ulrich Teusch und Walter van Rossum lieferten gestern im WDR 3-Literaturmagazin Gutenbergs Welt eine launige Rezension vor traurigem Hintergrund.

