Seit 8 Uhr heute morgen sind die Wahllokale geöffnet, Urnen (sic!) stehen bereit, in denen die Bürger ihre Stimme beerdigen sollen. Man kann den Herrschaftsmedien zumindest nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Demokratieshow veranstaltet hätten. ARD und ZDF haben bis zur letzten Minute an die Bürger appelliert, ihre eigene Meinung zugunsten einer alternativlosen Nomenklatura in die Tonne zu kloppen.

Noch in der letzten 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau am Samstag Abend ließ die ARD es sich nicht nehmen – trotz Verpflichtung zur politischen Neutralität – ein weiteres Mal unter dem Deckmantel der „Nachrichten“, plumpeste „Nazi“-Hetze gegen die AfD zu verbreiten. Ob die andauernde Propaganda gegen die „Rechtspopulisten“ den erwünschten Erfolg hatte oder nicht doch über den bekannten Streisand-Effekt vor allem das Gegenteil bewirkte, müssen Politologen untersuchen. Eines wurde ganz sicher damit erreicht: eine vertiefte Spaltung des Landes, die sich in zunehmender Gewalt auf den Straßen manifestiert.

ARD 23.09.2017 tagesschau 20 Uhr

– Eine billige Methode der Propaganda: Man nimmt sich einen beliebigen Protagonisten, der eine gewünschte Botschaft in die Kamera spricht. In diesem Fall ist es ein Kollege des französischen Staatssenders, der im Namen aller Franzosen zu sprechen vorgibt („wir“), um vor der AFD zu warnen.

Natürlich hätten sich auch die Puffmutter der ARD, Karola Wille, oder ARD-aktuell Cheflude Kai Gniffke vor die Kamera stellen können, um vor der AFD zu warnen und zur Wahl von CDU, SPD, Grüne oder FDP aufzurufen. Nur wäre dann sogar den dümmsten Schafen aufgefalllen, dass das doch vielleicht nichts mehr mit Journalismus zu tun haben könnte. Also fragt man einen französischen Kollegen, der den Job nur allzu gerne übernimmt. Ist es denkbar, dass sich einer der ARD-„Korrespondenten“ für einen vergleichbaren Liebesdienst gegen Marine Le Pen vor der französischen Präsidentschaftswahl hergab und wie hätten die Franzosen auf derlei Belehrung und Einmischung aus dem Ausland reagiert?

Ob nun also trotz oder vielleicht doch eher gerade wegen der Propaganda der Staatssender: die AFD wird nach allen Prognosen mindestens drittstärkste Kraft im Parlament und träumt selbst sogar davon, noch die SPD zu überholen. Sie wird den Bundestag – und vermutlich auch sich selbst – in der kommenden Legislaturperiode kräftig aufmischen. Die Attacken des verrotteten Establishments auf die Partei werden die Spaltung des Landes weiter vertiefen, zumal die Probleme, die uns die Herrschaft des Ancien Regime eingebracht hat, nicht verschwinden, sondern nach allem, was man vernünftigerweise annehmen muss, eskalieren werden.