Dass die beiden Staatssender ARD und ZDF im Zusam­menhang mit der Geburtenrate nur Propaganda verbreiten würden, kann wohl niemanden verwundern, denn das Thema ist zu eng mit der hochsensiblen Migrationsfrage verbunden. Die Geburtenrate ist in Deutschland über Jahrzehnte gesunken. Viele Frauen bekamen und bekommen heute gar keine Kinder mehr oder nur noch eines, was die Gesamtbevölkerung logischerweise schrumpfen läßt, wenn gleichzeitig der Saldo aus Zu- und Abwanderung ausgeglichen wäre.

Weil mancher heute nicht gänzlich zu Unrecht darauf verweist, dass sich „die Deutschen“ auf diese Weise langfristig „abschaffen“ oder bei einem Gegensteuern mittels Zuwanderung „umvolken“ lassen würden, tangiert das Thema sensibelste Nerven. Die Botschaft, dass ein Stopp der Geburtenflaute vor allem – oder auch nur in relevanter Weise – auf gebärfreudige Zuwanderinnen zurückgeführt werden könnte, wäre Wasser auf die Mühlen der Migrationsgegner. Also singen die Staatssender ARD und ZDF das Lied von den gebärfreudigeren, eingeborenen Akademikerinnen…

Zunächst ein Blick auf die Fakten, die gestern vom Vizepräsidenten des Statistischen Bundesamtes, Dr. Georg Thiel, der Presse vorgestellt wurden. Dort heißt es:

In Deutsch­land kommen immer mehr Kinder auf die Welt: Die Zahl der Neu­geborenen ist zwischen 2011 und 2015 um etwa 75 000 auf rund 738 000 gestiegen. Dies war der höchste Wert seit der Jahr­tausend­wende (767 000 Lebend­geborene).

Der Geburten­anstieg geht im Wesentlichen auf drei Entwicklungen zurück. Zum einen ist zwischen 2011 und 2015 die Anzahl der potenziellen Mütter im Alter zwischen 25 und 39 Jahren um 344 000 gestiegen. Dazu hat neben der Zuwanderung auch eine relativ günstige Alters­struktur beigetragen: Die in den späten 1970er und den 1980er-Jahren geborenen Frauen sind die Kinder der Baby­boomer und gehören somit geburten­stärkeren Jahr­gängen an.

Zum anderen ist die Geburten­häufigkeit der Ende der 1970er und Anfang der 1980er-Jahre geborenen Frauen gestiegen. Diese Frauen zeichnen sich durch eine besonders späte Familien­gründung aus. Umso mehr von ihnen bekommen jetzt unter den derzeit günstigen Rahmen­bedingungen Kinder. Der dritte Faktor ist die veränderte Zusammen­setzung der Zuwanderinnen: Bei den ausländischen Müttern gab es vor allem durch Rumäninnen, Bulgarinnen und Syrerinnen einen deutlichen Geburten­zuwachs. Inwieweit sich diese Entwicklungen fortsetzen werden, ist noch unklar. (Quelle)



Das ist also die offizielle komprimierte Darstellung: Ein Hauptfaktor für den Stopp des Trends zur Kinderlosigkeit – so ist die Formulierung zu verstehen – ist die Zuwanderung. Daneben spielt die Alterstruktur und der Trend zur späten Mutterschaft eine Rolle und als dritter Faktor wird die Gebärfreudigkeit einer Gruppe innerhalb der Zugewanderten genannt, nämlich die der Rumäninnen, Bulgarinnen und Syrerinnen, die offenbar mit einer besonders hohen Geburtenrate den Gesamttrend in relevanter Weise beeinflussen.

So weit die offizielle Darstellung der Fakten, die man in folgenden Dokumenten detailliert nachlesen kann:

Pressemitteilung:

Statement:

Download:

Wer sich jetzt im Vergleich zu diesen staatlicherseits veröffentlichten Fakten anschaut, was die Propaganda der Staatssender ARD und ZDF daraus macht, wird sich entweder einmal mehr im Wissen um die Lügenpresse bestätigt sehen oder muss sein naives Bild vom „öffentlich-rechtlichen“ Rundfunk doch einmal gründlich überdenken, denn in keinem einzigen der „Berichte“ in den sogenannten Nachrichten von ARD und ZDF wurde der Einfluss der Zuwanderung auf die Geburtenzahl auch nur mit einer Silbe angedeutet. Nix. Nada. Nassing.

Anstatt über die Essenz dessen zu informieren, was das Statistische Bundesamt in seiner Presseerklärung veröffentlicht hat, singen die Staatssender das Lied von den gebärfreudigen, eingeborenen Akademikerinnen, die jetzt aufgrund der weisen Politik der Bundesregierung wieder mehr Kinder bekämen.

ZDF 26.072017 heute 19 Uhr

Christian Sievers (jubelt): „Kinder sind ja bekanntlich die Zukunft und da gibt es jetzt GUTE Nachrichten! Nachdem jahrelang eine wachsende Zahl von Frauen keine Kinder bekam, scheint dieser Trend gestoppt, sagt das Statistische Bundesamt mit den aktuellen Zahlen von 2016. Bei Akademikerinnen sind da nur noch 25% ohne Kind, 2012 waren es noch 28%. Experten glauben, ein wichtiger Grund für die Entwicklung ist, dass es mehr Kinderbetreuung gibt. Familie und Beruf seien so besser als früher vereinbar.“

ARD 26.07.2017 tagesschau

Judith Rakers: „Gut ausgebildete Frauen entscheiden sich hierzulande wieder häufiger dafür, ein Kind zu bekommen. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Insgesamt scheine der jahrzehntelange Trend zur Kinderlosigkeit gestoppt. Als einen Grund nennt das Bundesamt den Ausbau der Kinderbetreuung. Dafür spräche eine weitere Entwicklung: Ist das jüngste Kind zwei Jahre alt, geht inzwischen eine Mehrheit der Mütter wieder arbeiten.“



ARD 26.07.2017 tagesthemen

Pinar Atalay (jubelt): „Die Chance, dass Babys nicht zu Einzelkämpfern werden und sich das Schwimmbecken künftig doch mit mehr ihrer Art teilen müssen, steigt. Jahrzehntelang blieben immer mehr Frauen kinderlos – ob gewollt oder ungewollt. Jetzt bekommen wieder mehr Frauen Kinder. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und es tauchen vor allem diejenigen in die Welt von Windeln, Schnullern und schlaflosen Nächten ein, die bislang eher davon abgeschreckt waren: Akademikerinnen! …“



Auch in dem dann folgenden „Bericht“ der tagesthemen, kommt das, was für das Bundesamt in seiner Presseerklärung als der gewichtigste Einfluss auf die steigenden Geburtenzahlen angeführt wurde, die Zuwanderung, mit keinem einzigen Wort vor.

Anhand des vom Bundesamt veröffentlichten Zahlenwusts lässt sich der tatsächlich Einfluss der Migration auf den Rückgang des Trends zur Kinderlosigkeit nur schwerlich rekonstruieren oder in Relation zur gesteigerten Gebärfreudigkeit indigener Akademikerinnen setzen. Das ist auch nicht die Aufgabe dieses Blogs. Wenn das Amt die Migration mehrfach als erheblichen Einflussfaktor darstellt und sogar einige Herkunftsländer als relevant herausstellt, kann man davon ausgehen, dass sich dahinter keine böse Absicht verbirgt. Möglicherweise will man der Öffentlichkeit Zuwanderung sogar auf diese Weise schmackhaft machen, weil man der Ansicht ist, der Stopp des Trends zur Kinderlosigkeit sei etwas uneingeschränkt Positives.

An dieser Stelle geht es also wie immer ausschließlich darum, einmal mehr aufzuzeigen, wie ARD und ZDF Fakten verbiegen, verzerren und in eigene Märchen verdrehen, um der Öffentlichkeit mit politischer Propaganda den Kopf zu verdrehen.