Eigentlich geht es hier im Blog bekanntlich in erster Linie um die alltägliche Propaganda der „öffentlich-recht­lich“-lackierten Staatssender ARD und ZDF, aber was der Chef des fremdernannten „Verfassungsschutz“ Hans-Georg Maaßen und sein Chef Thomas de Maizière heute als sogenannten „Verfassungsschutzbericht“ vorgelegt haben, ist so dermaßen hanebüchene und offensichtliche Desinformation und Propaganda, dass man dies nicht unbesprochen in den Müllkorb weiterleiten kann.

Es lohnt sich in diesem Fall tatsächlich, sich den Bericht einmal in Ruhe zu Gemüte zu führen, denn die Dummdreistigkeit, mit der hier staatliche Desinformation auf Kosten und zum Schaden der deutschen Steuerzahler und Bürger verbreitet wird, spottet jeder Beschreibung.

Es wäre müßig, all die Beweise für die Spionagetätigkeit der USA in Deutschland in Erinnerung zu rufen, die Edward Snowden und andere in den letzten Jahren öffentlich gemacht haben. Wohlgemerkt Beweise! Sei es die Spionage mitten in Berlin von der dortigen Botschaft, vom Konsulat in Frankfurt oder anderen US-Einrichtungen und Tarnfirmen aus: die geheimdienstliche Überwachung der deutschen Regierung, deutscher Firmen und deutscher Bürger, die von den US-Lakaien in der Lügenpresse vor einigen Jahren noch als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt worden wären, ist so evident und allgegenwärtig, wie der nächste greifbare PC, Laptop oder jedes Smartphone.

Zu alldem findet sich im „Verfassungsschutzbericht“ des Bundes­innen­minis­teriums: NICHTS. Stattdessen wollen der auf Steuerzahlerkosten trollende VS-Chef Maaßen und seine 5.Kolonne den Bürgern ein abgeschmacktes Konglomerat aus „Medieninformationen“ über „russische“, „chinesische“ oder auch „iranische“ Spionage andrehen und betreiben damit nichts andere als billigste, streckenweise grotesk absurde Propaganda.

Die USA, die den größten Spionageapparat der Welt unterhalten, von dem selbst 6-Jährige schon gehört haben, erscheinen in diesem „Bericht“ ausschließlich als Opfer. Selbstverständlich als Opfer „russischer“ Spionage und Hackeraktivitäten, für die auch dieses dümmliche Machwerk erwartungsgemäß keinerlei Beweise, sondern lediglich „Medienberichte“ als Indizien vorlegen kann. Was für ein Hohn!

Über weite Strecken zeigt sich dieser „Bericht“ als zusammengestümpertes Machwerk, das die Propaganda der transatlantischen Medien aus dem Jahr 2016 nachkaut und erhebliche Zweifel am Verstand und vor allen den Fähigkeiten deutscher „Dienste“ hervorrufen sollte. Wenn SOWAS die „Verfassung schützt“, dann sind die sogenannten „Reichsbürger“, „Islamisten“, „Links“- oder „Rechtsextremisten“ unser kleinstes Problem.

Bei all der offenkundigen Absurdität dieses lächerlichen „Berichts“ kann man jetzt schon davon ausgehen, dass den Prostituierten in ARD und ZDF die hier nur angedeuteten und keinesfalls ausgiebig analysierten Widersprüche kein einziges Wort wert sein werden…