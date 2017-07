Dass Thomas de Maizière die miese Politik seiner Regierung und die Folgen für unser Land und Europa irgendwie schönreden will, ist zwar peinlich und beschämend, aber zumindest aus politischer Sicht irgendwie verständlich, denn seine Partei muss ja an der Macht bleiben.

ARD 04.07.2017 tagesschau 20 Uhr

Welche Auswüchse dieser Zwang zur Realitätsverdrehung hat, kann man an diesem Beispiel wunderbar sehen. Der Innenminister freut sich über so viele islamistische Gefährder, Festnahmen und Verurteilungen, wie nie zuvor in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch! Ob die Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Bürger diese Freude teilen, darf man bezweifeln.