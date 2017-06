Wer sich ausschließlich in ARD und ZDF informiert, wird mit einem Zerrbild der Welt gefüttert, in dem alle Infor­ma­tionen, die der transatlantischen Propaganda widersprechen, so weit wie nur möglich ausgeblendet oder wenn nötig und möglich verdreht werden. Dies gilt insbesondere in der gesamten Kriegspropaganda von Afghanistan bis in die Ukraine. Das Totschweigen der aktuellen Recherchen des renommierten und gut vernetzten US-Journalisten Seymour Hersh über die Vorgänge um den angeblichen Giftgasangriff auf Khan Sheikhoun sind ein weiteres Kapitel vorsätzlicher, kriegstreiberischer und GEZ-finanzierter Desinformation der deutschen Öffentlichkeit.

US-Präsident Trump hatte den Vorfall von Khan Sheikhoun zum Anlass genommen, eine Serie von Tomahawk-Raketen auf Syrien abzufeuern. Auch wenn es sich hier um ein inszeniertes Feuerwerk handelte, mit dem er seine intellektuell begrenzten und kriegsgeilen Kriitiker in den Mainstreammedien eine Weile ruhigstellen konnte, handelte es sich um ein Verbrechen, das mit Lügen gerechtfertigt wurde.

ARD, DLF und ZDF, sowie weite Teile der restlichen deutschen Lügenpresse, hatten schon die Studien des MIT-Experten Theodore Postol komplett verschwiegen. Der hatte nachgewiesen, dass die Darstellung der terroristischen Quellen in Syrien über den vermeintlichen „Giftgasangriff“ nicht stimmen konnten.

Nun werden auch Seymour Hersh’s Recherchen zum Thema so gut es geht unter den Teppich gekehrt und die öffentlich-rechtlichen Propagandakanäle zeigen damit einmal mehr ihre unbedingte Bereitschaft zur vorsätzlichen und politisch motivierten Desinformation und was sie von den Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags halten.

Hersh’s Recherchen sollen an dieser Stelle nicht im Einzelnen dargelegt werden. Wer möchte, kann sich auf den Nachdenkseiten diesbezüglich auf den Stand der Erkenntnisse bringen.

Wer die Webseite der ARD tagesschau nach Seymour Hersh duchsucht, findet dort insgesamt ganze 4 Beiträge – der jüngste ist 10 Jahre alt.

Tatsächlich hat Hersh in der Vergangenheit bereits unter anderem über den (False-Flag-)Giftgasangriff auf Ghouta berichtet und auch diese Recherchen, die ebenfalls westlicher Kriegspropaganda zuwiderliefen, wurden von den Informationsverbrechern in ARD und ZDF totgeschwiegen.



Sucht man hingegen nach so „seriösen“ Quellen wie der selbsternannten „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, den „Whitehelmet“, „Bellingcat“ oder namenlosen „Aktivisten“, wird man von der Müllkippe tagesschau.de mit Ergebnissen geradezu erschlagen.

Das gleiche Bild bietet sich beim ZDF. Wer das Volk in Dummheit halten will, muss dies gründlich tun. Eine Suche nach Seymour Hersh auf heute.de fördert exakt 0 Ergebnisse zutage.

Auch hier spuckt der Propagandaapparat seitenweise Ergebnisse aus, wenn man nach dem saudi-finanzierten Kleiderhändler aus Coventry sucht, der für die GEZ-Sender zu einer Hauptquelle ihrer syrischen Kriegspropaganda wurde. Dass seine Informationen über westliche Massaker an Zivilisten im Irak und Syrien aktuell auch von ARD und ZDF unterdrückt werden, sollte wohl niemanden wundern, der begriffen hat, wie die Öffentlichkeit hierzulande Tag für Tag belogen und betrogen wird.