ARD-Programmbeschwerde: Nachrichten­beitrag zur Krise im Nahen Osten, unkritische Übernahme einer CNN-Meldung

Datum: 10. Juni 2017

An: Mitteldeutscher Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

04360 Leipzig

Per E-Mail: publikumsservice@mdr.de

Sehr geehrte Damen und Herren, am 07.06.2017 strahlten Sie auf dem Radio-Kanal „MDR Radio Thüringen“ in den Nachrichten einen Beitrag zu den angeblichen Ursachen der Krise zwischen Saudi-Arabien und Katar aus. Dabei haben Sie ungeprüft einen CNN-Beitrag als Grundlage verwendet. Unter Berufung auf nicht näher genannte US-Regierungskreise, berichtete der US-Sender CNN, dass mutmaßlich die zwischenzeitlich sprichwörtlichen „russischen Hacker“ letztendlich für die schwere diplomatische und geopolitische Krise am Persischen Golf verantwortlich seien. Demnach würden Informationen von US-Nachrichtendiensten darauf hindeuten, dass russische Hacker bereits Ende Mai in die Systeme der staatlichen Nachrichtenagentur Katars eingedrungen sein, um dort eine Falschmeldung zu platzieren. Auch wenn Sie die Quelle Ihrer Meldung nennen, wird die Meldung deshalb nicht wahrheitsgemäßer. Dass der Inhalt der Meldung lächerlich sein könnte, und die Glaubwürdigkeit der Nachrichten auf Ihrem Sender beschädigen könnte, scheint Ihren Horizont zu übersteigen. Deshalb beschränke ich meine Kritik darauf, dass Sie in einem öffentlich finanzierten Rundfunksender einen Beitrag des Senders CNN ungeprüft verwenden. Bezüglich des Inhalts möchte ich nur einen von vielen ähnlichen Kommentaren zu der Meldung auf „Zeit Online“ zitieren: David Rumba: „Diese Behauptung ist nicht nur lächerlich, sondern geradezu grotesk, weil sie überhaupt keinen Sinn macht. Es scheint mir viel wahrscheinlicher, dass der US-Geheimdienst hinter der Attacke steht, denn er hat an dieser Entwicklung ein deutlich größeres Interesse. Es ist wohl auch kein Zufall, dass diese konzertierte Aktion wenige Tage nach dem Besuch des US-Präsidenten in Saudi-Arabien erfolgte und die US-Regierung einen strikten Anti-Iran-Kurs verfolgt. Da Katar sich diesem Kurs nicht anschließen wollte, wird es jetzt massiv unter Druck gesetzt.“ Einen kleinen Hinweis auf den geopolitischen Hintergrund möchte ich Ihnen noch mitgeben: Katar und Iran fördern Erdgas aus einem Gasfeld, welches sich quer unter dem Persischen Golf von der Küste Katars bis zur Küste des Irans erstreckt. Beide tun dies in friedlicher Koexistenz, eine Pipeline führt nach Katar, eine Pipeline führt in den Iran. Somit ist Katar naturgemäß an friedlichen Beziehungen mit dem Iran interessiert und lässt sich nicht ohne weiteres auf den Iran-feindlichen Kurs der USA und Saudi-Arabiens einstimmen. (So ein Hintergrund wäre für Ihre Hörer interessanter, als wilde Spekulationen über angebliche russische Hacker.) Ich behalte mir die Veröffentlichung dieser Beschwerde und Ihrer Antwort vor. Mit freundlichen Grüßen Jens Köhler

Quelle: Ständige Publikumskonferenz der öff.-rechtl. Medien