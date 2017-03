Die Deutsche Welle (DW) ist – anders als ARD, DLF und ZDF – kein GEZ-finanzierter Staatssender, sondern wird direkt aus einem Posten des Bundeskanzleramts mit Steuern finanziert und ist der staatliche Auslandsrundfunk der Bundesrepublik – oder kurz: Merkels Haussender für Auslandspropaganda. Seit dem militanten westlichen Putsch in Kiew mit all seinen Folgen mischt die DW auch in der Ukraine und Russland verschärft im Propagandakrieg mit und scheut dabei auch vor plumpesten Manipulationen nicht zurück.

In einer Reportage über die ukrainische Blockade des Donbass haben Merkels Realitätsklitterer kurzerhand die schwarz-rote Flagge eines ukrainischen Faschistenbataillons verpixelt, die man offenbar während des Interviews mit einem als „Aktivisten“ titulierten Gesprächspartner übersehen hatte. Man weiß gar nicht, ob man sowas als schamlos oder schamhaft bezeichnen soll, denn schließlich schämt man sich bei der DW offensichtlich für die eigenen Fußsoldaten, die in der Ukraine dem Putsch zum Sieg verholfen haben und nun Krieg und Terror gegen die Menschen im Donbass betreiben, die das vom Westen mit Gewalt installierte Regime nicht anerkennen wollen.

Dank an Jens E. für den Hinweis an den Propaganda-Melder!