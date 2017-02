In Rechtsstaaten gibt es das Prinzip der Unschuldsvermutung, das besagt, dass jemand so lange als unschuldig zu gelten hat, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Das gilt sogar für jemanden wie den WDR-Intendanten Tom Buhrow, von dem in Köln gemunkelt wird, er habe eine Vorliebe für kleine Jungs. Die kürzliche Trennung von seiner Frau nach über 20 Jahren wird zwar ihre Gründe haben, aber öffentlich dementiert hat Buhrow bisher nicht.

Der von transatlantischen Schutzpatronen in den Job beförderte und protegierte Buhrow gilt also weiterhin als „unschuldig“ und kann deshalb seinerseits im großen Stil Tag für Tag substanzlose Gerüchte, Lügen und systematische Volksverhetzung über Russland verbreiten lassen. In seinem WDR gehen die GEZwangsfinanzierten Dreckschleudern mittlerweile so weit, von Moskau zu fordern, faktenfreie westliche Lügengeschichten gefälligst zu widerlegen, wenn das russische Außenministerium diese auf seiner Webseite als Fake abstempelt.

Was die ARD über ihre Hörfunkwellen WDR und NDR am vergangenen Donnerstag um 18.30 Uhr im „Echo des Tages“ und später in einer Wiederholung um 23.30 Uhr in den „Berichten von heute“ verbreitete, ist eine unverhohlene und unverschämte Pervertierung des Rechtsstaatsprinzips, die einen tiefen Einblick in das ganze Ausmaß der Verkommenheit eines „Journalismus“ gewährt, der sich von der antisemitischen Hetze der Nazis nur noch durch wohlfeile Wortwahl und vor allem dadurch unterscheidet, dass die Opfer tagesaktuell beliebig und geopolitisch austauschbar sind.

Längst stellen die Lügen und unbelegten Diffamierungen Russlands und seines Präsidenten Putin die Qualität und Quantität dessen in den Schatten, was sich die antisemitische Propaganda der Nazis gegen den „Ewigen Juden“ hatte einfallen lassen. Das politische Ziel dieser Hetze ist eine umfassende und nachhaltige Dämonisierung Russlands, die Europa dauerhaft spalten und den Kontinent auf diese Weise für transatlantische Eliten und ihre Netzwerke kontrollierbar halten soll.

Zu diesem Zweck platzieren westliche ThinkTanks und Geheimdienste seit dem militanten Putsch in Kiew im Frühjahr 2014 immer neue, zumeist vollkommen faktenfreie Märchen in ihren – in einer parallelen Entwicklung – zunehmend gleichgeschalteten Medien. Es ist insofern längst überfällig, dass das russische Außenministerium in einer leider eher dilettantisch anmutenden Aktion, eine handvoll westlicher MSM-Artikel mit dem Stempel „Fake“ versehen, in einer neu eingerichteten Rubrik auf seiner Webseite veröffentlicht hat.

Ausdrücklich ist von „Examples“ die Rede, von Beispielen also, denn sämtliche FakeNews der westlichen Propaganda zu dokumentieren, übersteigt selbst die Leistungsfähigkeit des russischen Außenministeriums bei weitem.

„90% des Internet müsse man hochladen“, wenn man sämtliche FakeNews über Russland dokumentieren wolle, meint Sacharowa sarkastisch und hätte damit sicherlich vollkommen recht, wenn es um die Berichte westlicher Mainstreammedien geht. Zu den kaum zählbaren FakeNews (Unwahrheiten) gesellen sich dann noch massenhaft unterschlagene und verzerrte Wahrheiten und fertig ist ein politisch gewolltes Zerrbild, das sich in seiner Bösartigkeit kaum von der Karikatur des „ewigen Juden“ unterscheidet.

Im Hörfunk von WDR und NDR wurde das Thema abends nach dem Pressebriefing Sacharowas aufgegriffen und Martha Wilczynski präsentierte den bereits angesprochenen tolldreisten politischen Spin, wonach Russland doch eigentlich in der Pflicht sei nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um FakeNews handelt.

Martha Wilczynski: „…Nun will das Außenministerium die angeblich angegriffene Ehre Russlands in der insbesondere westlichen Nachrichtenwelt verteidigen. Bisher hat diese Rolle der staatlich finanzierte Auslandssender Russia Today übernommen, eines der Top-Propagandainstrumente des Kreml… Sich einige Beispiele ganz genau ansehen, diese Arbeit macht sich das russische Außenministerium nicht. Die Nachrichten werden zwar als Fake gekennzeichnet, was aber genau falsch daran sein soll, steht nicht dabei. Von einer Richtigstellung ganz zu schweigen…“ (Download: komplette Sendung)

Das ist – wie gesagt – an sich schon eine unverschämte und offenkundige Verdrehung des Rechtsstaatsprinzips, das sich deutsche GEZ-Propaganda­sender natürlich immer nur dann zu Eigen machen, wenn es darum geht, mit den dreckigen Fingern auf andere zu zeigen. Wenn man sich nun einmal anschaut, welche „News“ das russische Außenministerium als „Fake“ gebrandmarkt hat, von denen die ARD jetzt fordert, dass sie widerlegt werden sollen, wird wieder einmal das ganze Ausmaß der öffentlich-rechtlichen Boshaftigkeit und Verblödung sichtbar:

22 February 201714:46

Vitaly Churkin ist der 5. mysteriöse tote russische Diplomat in 3 Monaten

20 February 201717:56

Russland hackt französischen Präsidentschaftskandidaten

20 February 201717:54

Russland stationiert Raketen und verletzt Abkommen

20 February 201717:51

Russland plante, Montenegros Regierung zu stürzen

20 February 201717:33

Russland erwägt, Snowden an die USA auszuliefern

Schon ohne die Schlagzeilen tiefer zu analysieren, ist grundsätzlich klar, dass man eine bestimmte Sorte Gerüchte – wie die von Tom Buhrows homoerotisch-pädophilen Neigungen – überhaupt nicht widerlegen kann und dass das Rechtsstaatsprinzip besagt, dass man das auch gar nicht muss, sondern dass derjenige, der Vorwürfe erhebt, in der Pflicht ist, diese auch zu belegen. Dieses Rechtsstaatsprinzip – angeblich ja einer der vielen „westlichen Werte“ – stellt die öffentlich-rechtliche Propaganda kurzerhand auf den Kopf wenn es um Russland geht und zeigt auch damit, dass sie ihren Nazigroßeltern weit ähnlicher ist als beispielsweise die von ihnen regelmäßig als „Nazis“ gebrandmarkte AfD.

Wenn man sich die hier als „Fake“ gestempelten Schlagzeilen anschaut, wird ziemlich schnell und vollkommen klar, wie absurd es ist, eine „Richtigstellung“ zu fordern. Das würde bedeuten, dass Russland offizielle Dokumente vorlegt, die BELEGEN, dass man NICHT versucht hat, die Regierung Montenegros zu stürzen, NICHT den französischen Präsidentschaftskandidaten gehackt hat oder die BELEGEN, das man NICHT plante, Edward Snowden an die USA auszuliefern. Es ist also nicht nur rechtsstaatlicher Irrsinn, den Buhrows verblödetes Propagandagesindel hier einmal mehr verbreitet, es ist offenkundig vollkommen hirnrissiger Schwachsinn, der jedem halbwegs gebildeten Menschen die Haare zu Berge stehen lässt.

Auch nur halbwegs gebildete Menschen gibt es aber offenkundig nicht in der ARD. Nicht unter den Korrespondenten, nicht in den Redaktionen und schon gar nicht in Chefredaktionen oder Intendanz, die möglicherweise von einem Kinderschänder – vielleicht sogar einem ganzen Ring von Kinderschändern – geleitet wird, auf dessen Dementi zu seiner mutmaßlich perversen Veranlagung wir wohl noch lange warten können, während seine ganz offenkundig grenzdebilen Huren und Stricher zweifellos schon die nächste volksverhetzende und kriegstreiberische Verleumdung gegen Russland in der Röhre haben.