VK.com ist so etwas wie das russische Pendant zu Facebook. Ein soziales Netzwerk in dem selbstverständlich auch Politik ein großes Thema ist. Seit Facebook unter dem Druck der Bundesregierung begonnen hat, gegen Accounts aus Deutschland chinesische Ansichten von Meinungsfreiheit durchzusetzen, wandern immer mehr Bürger virtuell nach Russland aus – und das sind mitnichten alles Holocaust-Leugner, Antisemiten oder Nazis.

Ganz im Sinne der Bundesregierung verbreiteten die ARD tagesthemen gestern einen Beitrag, in dem VK als Hort des Rechtsextremismus dargestellt, als „typisches Radikalisierungsnetzwerk“ diffamiert und obendrein behauptet wurde, Kritik am Kreml würde dort zu „Problemen führen“. PS-Leser Heideltal hat Fakten, die die Propaganda der ARD widerlegen.

ARD 28.01.2016 tagesthemen

Gestern hat das ARD Propagandaformat „Tagesthemen“ in einem Beitrag über das russische Wettbewerbsprodukt zu facebook.com, dem vk.com („В Контакте“ – „in Verbindung“), berichtet.

Dabei wurden zwei Kernaussagen propagiert:

1. Kritik an der russischen Regierung (in der ARD zumeist als Kreml bezeichnet, obwohl Kreml eigentlich nur Zitadelle, Festung heißt und in vielen Städten Russlands zu finden ist, auch wenn in Moskau der bekannteste Kreml ist) und

2. Neonazis werden von Russland geschützt.

Fangen wir bei 2. an:

Es ist kein neues Phänomen, dass Neonazis ihre Aktivitäten sowohl physisch als auch virtuell ins Ausland verlagern. Dazu gab es auch in der „Lügenpresse“ genug Berichte, z.B. stand im Tagesspiegel unter der Überschrift „Rechtsextremismus: Den Neonazis im Ausland auf der Spur“ folgender Absatz „Denn die amerikanischen Provider geben die Namen des jeweiligen Betreibers einer rechtsextremistischen Internet-Seite nicht ohne weiteres preis. Entscheidend ist bei Verstößen gegen das deutsche Strafgesetzbuch ohnehin der Tatort. „Befindet sich der Provider in den USA, hat das deutsche Strafrecht kaum eine Chance“, sagt Birgit Heib, Sprecherin des Bundeskriminalamtes. Denn in Amerika sind rechtsextremistische Web-Sites nicht verboten, sondern vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt. „Insofern sehen die Ermittlungsbehörden in den USA keinen Anlass, mit ihren deutschen Kollegen zusammenzuarbeiten“, sagt Birgit Heib.“

Also wenn die USA nicht gegen Neonazis vorgehen, dann ist das kein Beitrag in den Nachrichten wert, wenn Russland das gleiche macht, dann ist das natürlich zutiefst undemokratisch! Aber vielleicht kann man das US-Vorgehen der letzten Jahre noch Herrn Trump in die Schuhe schieben?

Kommen wir nun zum Punkt 1., Roman Dobrochotow: „Wenn man bei VKontakte den Kreml kritisiert, kann es zu Problemen kommen.“ In den Tagesthemen wurde Roman Dobrochotow als Kronzeuge und Chefredakteur von „The Insider“ präsentiert. Die Homepage von „The Insider“ lautet http://theins.ru. Aber auch in vk.com kann der „junge Moskauer Polit-Aktivist Roman Dobrochotow“ (Spiegel 2009 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-66284738.html ) Werbung für seine politischen Ansichten machen https://vk.com/dobrokhot . Er kann über das angebliche Staatsdoping schreiben:

Dobrochotow Account; Bildunterschrift „NYT: Russische Beamte haben zum ersten Mal Doping-System zugegeben“

oder kann Putin vorwerfen 10 Lügen verbreitet zu haben, ohne gelöscht zu werden.

Dobrochotow Account; Bildunterschrift: „Weihnachtsmärchen, 10 Beispiele wie Putin die Bürger Russlands bei einer Pressekonferenz belogen hat“

Das „Echo Moskaus“ ist nur erwähnt, weil es in der Regierungshetze der „Washington Post“ oder „Die Welt“ in nichts nachsteht, hat auch einen Account auf vk.com.

Ganz nebenbei, Herr Roman Dobrochotow kritisiert auf vk.com auch die Migrationspolitik von Frau Merkel sehr stark. Aber wie sieht es generell mit „Kreml“ kritischen Beiträgen auf vk.com aus? Dazu einige Beispiele:

Dort ist z.B. auch das Deutsche Welle Interview des US-Senators, Massenmörders und IS Gründungsmitglieds John McCain, zu finden, in dem Putin als Bandit bezeichnet wird.

Account der Zeitschrift Swoboda (Freiheit); Bildunterschrift: „Putin – Mörder, Bandit und Produkt des KGBs. Senator McCain in einem Nemzow Interview“

Man findet auf vk.com auch die schlimmsten anti-russischen Hetzblätter wie das „Das Echo Moskau“

Zusammenfassung:

Wer der russischen Sprache mächtig ist, kann auf vk.com die gesamte Propaganda der „Westlichen Wertegemeinschaft“, von der Kritik über die Wiedervereinigung der Krim, der Unterstützung für Syrien, der Wahlmanipulation in den USA, der Unterstützung für die Bewohner im Donbass usw. nachlesen. Ich habe kein Thema gefunden, wo die Argumente und Ansichten des Westens verschwiegen werden. Da stellt sich mir die Frage, was löscht der „Kreml“, was meint Herr Dobrochotow, wenn ich alles in vk.com finden kann?

Ich hätte noch tausende Screenshots von „Kreml“ kritischen Kommentaren machen können, das wird sich hier nur niemand durchlesen, deshalb verzichte ich darauf.

ls Abschluss nur ein Bild aus vk.com mit der Bildunterschrift:

„Sei nicht traurig, Mascha!

Jetzt ist am wichtigsten Assad, der Krim

und den Rebellen im Donbass zu helfen!“

Die russischen Zensoren sollten ein Praktikum bei der ARD machen, damit sie endlich lernen, wie richtige Zensur betrieben wird.

Dank an Heideltal für den Hinweis an den Propaganda-Melder!