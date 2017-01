Human Rights Watch und Amnesty International sind für die Mainstreammedien – insbesondere für die Staatssender ARD und ZDF – ein gern gesehener Ankläger und „Zeuge“ wenn es darum geht, westliche Kriege und „Interventionen“ voranzutreiben, Feindbilder aufzubauen und die Bevölkerung in Deutschland für die bellizistische Lüge von der „Schutzverantwortung“ weichzuklopfen.

Überall dort, wo geopolitische und ökonomische Interessen des Westens mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden sollen, kommen regelmäßig Berichte, Interviews und Meinungen von HRW oder AI ins Spiel, um die deutsche Öffentlichkeit mit dem Mittel der Emotionalisierung für Krieg und andere Völkerrechtsverbrechen vorzubereiten. Berichte dieser Organisationen, die direkt oder indirekt die eigenen Verbrechen thematisieren werden hingegen totgeschwiegen.

So führt der westliche Verbündete Saudi-Arabien in Jemen mit massiver Unterstützung der USA, Großbritanniens und seines Waffenbruders Deutschland einen Krieg abseits der Medien, in dem Zivilisten nicht nur regelmäßig durch Bomben sterben, sondern vor allem durch Hunger und fehlende medizinische Versorgung leiden und sterben.

ARD und ZDF haben gerade erst einen Besuch der deutschen Kriegsministerin von der Leyen bei ihren saudischen Freunden totgeschwiegen. Wie könnte man auch einem halbwegs vernunftbegabtem deutschen Bürger erklären, dass diese Regierung ganz offensichtlich mehr gemeinsame „Werte“ mit saudischen Kopfabschneidern und Terrorunterstützern hat als mit Russland? Man kann es nicht erklären ohne sich komplett lächerlich zu machen und die deutsche Öffentlichkeit soll von dieser Verlogenheit verschont werden, um die regierungsamtliche Filterblase nicht durch Konfrontationen mit der Realität zum Platzen zu bringen.

Der vom Westen unterstützte Krieg im Jemen findet also beinahe unter kompletten Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit statt, während man zur selben Zeit allabendlich eine unter anderem von salafistischen Terroristen inszenierte Propagandakampagne über den Krieg in Syrien verbreitete – angefüttert mit Berichten von HRW und AI. Die Verlogenheit dieser Propaganda ist nicht einfach nur kriminell, um sie zu verbreiten braucht es journalistische Soziopathen, deren moralische Verkommenheit sich nicht von dem unterscheidet, was ihre nationalsozialistischen Großeltern ihnen vorgelebt haben.

Am 12. Januar veröffentlichte HRW seinen Jahresbericht 2016 über die Lage im Jemen und obwohl diese Organisation auch aus Saudi-Arabien wohlwollend finanziert wird – was sich im Fall Syrien mehr als bezahlt gemacht hat – nimmt der Bericht kaum ein Blatt vor den Mund.

Schon im ersten Absatz wird die Unterstützung der USA und Großbritanniens genannt. Vom Iran als Kriegsbeteiligten, wie es in der Propaganda von ARD und ZDF immer wieder fälschlich behauptet wird, ist hingegen nicht ein einziges Mal die Rede. Die Rede ist allerdings von tausenden toten Zivilisten, Kriegsverbrechen wie Angriffe auf medizinische Versorgungseinrichtungen und dem Einsatz von Streubomben.

Der Bericht von HRW wurde in ARD und ZDF mit keinem Wort erwähnt. Er wurde in allen Hauptnachrichtensendungen genauso totgeschwiegen wie der Besuch von der Leyens in Riad oder die regelmäßigen Massaker unter jemenitischen Zivilisten durch saudische Kampfpiloten in US-Kampfflugzeugen mit US-amerikanischen und britischen Bomben. Wer die Webseite der tagesschau nach „Human Rights Watch“ durchsucht, bekommt als aktuellsten Treffer tatsächlich eine Meldung vom gleichen 12. Januar, in der HRW allerdings nicht den Massenmord in Jemen anprangert, sondern vor „Populisten“ warnt. Zur Erinnerung: „Populisten“ sind jene, die die Propaganda der ARD als „Lügenpresse“ bezeichnen!

Wer in Anbetracht dieser hier einmal mehr dokumentierten Tatsachen immer noch glaubt, dass ARD und ZDF seriöse Informationsquellen seien, dass sie die deutsche Öffentlichkeit nicht tagtäglich belügen, manipulieren und für dumm verkaufen, der ist vor allem selbst ein Opfer einer systematischen, politisch motivierten und von Lügnern und Verbrechern verbreiteten Propaganda.