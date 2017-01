Es ist lange her, dass wir hier im Blog eine Sendung der Öffentlich-Rechtlichen lobend erwähnen konnten. Das bedeutet nicht, dass es keine sehenswerten Beiträge gegeben hätte, sondern dass das Ausmaß an Propaganda in Zeiten der Kriege, des Terrors, einer Migrantionskrise, Brexit und einer Trump-Wahl so dermaßen überwältigend ist, dass seriöser, kritischer Journalismus kaum noch eine Chance in einem Rundfunk hat, der sich als Werkzeug der Regierung betrachtet.

Umso bedeutender erscheint in diesem Umfeld die gestern in ihrer synchronisierten Version auf ARTE ausgestrahlte Dokumentation

„All Governments Lie: Truth, Deception, and the Spirit of I.F. Stone“.

Sie zeigt, wie kritischer Journalismus auszusehen hat und kontrastiert damit das, was wir aktuell tagtäglich vorgesetzt bekommen, in besonders aufrüttelnder Art und Weise.

Auch wenn die US-Dokumentation sich primär auf die US-amerikanische Medienwelt bezieht, lassen sich die Erkenntnisse nahtlos auf Deutschland übertragen. Zu Wort kommen neben dem legendären I.F. Stone, Carl Bernstein, Noam Chomsky, Glenn Greenwald, Jeremy Scahill, Laura Poitras, Amy Goodman, Michael Moore und andere Journalisten.

Es sind 50 aufklärerische Minuten, die man sich als medienkritischer Zeitgenosse nicht entgehen lassen kann.

Produktion: Oliver Stone, Jeff Cohen

Regie: Fred Peabody

Land: Kanada / Jahr: 2016

Sie müssen einem Moderator, der bei den Main­stream­medien anfängt, nicht sagen: ‚Hey, sei gefälligst für die Regierung!’… so jemanden stellen sie gar nicht erst ein.

Cenk Uygur: „Wann haben Sie zum letzten Mal CNN sagen hören, das Pentagon lüge? Ist das nicht erstaun­lich, dass in den Jahrzehnten seiner Existenz CNN noch nie diesen Satz geäußert hat? Laut CNN hat das Pentagon also noch nie gelogen…“

Noam Chomsky: „Die ‚Herstellung von Zustimmung‘ (Manufacturing Consent) sorgt dafür, dass die ignorante und lästige Mehrheit außen vor bleibt….“

Das ganze System erzeugt eine gewisse Orthodoxie,

eine Art Frömmelei und wer davon zu weit abweicht fliegt raus.

Glenn Greenwald: „Sagt man den meisten Pro­ta­go­nisten in den großen Medien­konzernen, dass sie in ihrer Meinung­säußerung ein­ge­schränkt sind, werden die das nicht nur bestrei­ten, sie werden dies glaub­würdig bestrei­ten, weil sie selbst an dieses Dementi glauben.“



Wenn wir uns nicht der Tatsache klar werden, dass es vor langer Zeit in diesem Land einen stummen Staatsstreich gab, bei dem die Konzerne die absolute Kontrolle übernahmen, über die Verfahren der Wahl der Anführer in diesem Land, wird sich nichts ändern…

Amy Goodman: „Ich halte I.F.Stone für eine Inspiration für die Rolle, die die Medien in der Welt spielen könnten. Sie könnten die größte Friedensmacht der Erde sein, stattdessen geben sie sich als Kriegswaffe her. Dagegen müssen wir angehen…“

Alle Regierungen lügen.

I.F.Stone