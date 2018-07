Die Propaganda der deutschen Staatssender in der Migrations- und Flüchtlingskrise hat viele Facetten und seit gestern ein neues, besonders entlarvendes Kapitel. Der Suizid eines nach Afghanistan abgeschobenen Mannes gipfelt in der aberwitzigen Forderung nach dem Rücktritt von Innenminister Seehofer.

Der Fall zeigt, wie vollkommen irre, verlogen, von Heuchelei und Doppelmoral durchzogen Politiker und Medien in der emotionalisierten Thematik agieren. Zeit, die Verhältnis­mäßigkeit wieder herzustellen.

Auch in der ARD tagesschau, dem staatlichen Flaggschiff zur Verblödung der Öffentlichkeit, wurde hanebüchene Rücktrittsforderungen aus Kreisen von SPD und GRÜNEN ventiliert. SPD und GRÜNE? Das sind die beiden Parteien, die mit Hartz4 tausende Bürger in Existenzängste, Depressionen und Suizid getrieben haben, während die Reichen immer reicher wurden. Ein Thema, das von den Staatssender nahezu komplett ausgeblendet wird.

Selbstverständlich gibt es keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen sich aus Verzweiflung über komplizierte Hartz-Vorschriften, Leistungskürzungen oder entmenschlichende Behandlung in den zuständigen Ämtern das Leben genommen haben, aber man muss davon ausgehen, dass es ähnlich viele waren, wie in den letzten 3 Jahren im Mittelmeer ertrunken sind.

Während die Toten im Mittelmeer eine einigermaßen angemessene Lobby in den Medien haben, werden Hartz-Opfer im Vergleich dazu komplett ausgeblendet (eine Suche nach „Hartz Suizid“ findet fast keine Mainstreammedien!) und das, obwohl – oder gerade weil – die Verantwortung deutscher Politiker hier viel direkter gegeben ist, als für jene, die aufgrund europäischer Waffenexporte, Kriegsunterstützung, wirtschaftlichem Raubbau oder Zerstörung ihrer Lebensgrundlage durch EU-Billigexporte ihre Heimatländer verlassen haben.

Es sind aber nicht nur die Tausenden Hartz-Suizide, deren zweiter Tod durch das Verschweigen in den Massenmordmedien diese Kampagne um einen Afghanen entlarvt, es sind Tausende weitere Tote in aller Welt, von der Ukraine über Syrien bis in den Jemen, die viel direkter auf kriminelle, menschenverachtende und unmoralische Politik der Bundesregierung zurückzuführen sind und die täglich totgeschwiegen werden.

Die verlogenen Heuchler von SPD und GRÜNEN und die ihnen verbundenen Maulhuren in den Medien, die sich fortwährend im Rampenlicht vor ihrer Anhängerschaft als Humanisten gerieren, sind bei objektiver Betrachtung die Pestilenz des 21. Jahrhunderts. Sie haben Krieg wieder möglich gemacht, den Sozialstaat zerschlagen, die Reichen reicher gemacht, die Armen prekarisiert, Europa von Annäherung auf Entfremdung und Spaltung umgepolt und mit all ihrem Treiben überhaupt erst die Grundlage für den Aufstieg ihrer rechten Antagonisten gelegt.