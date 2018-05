Aufklärung gibt es in den Staatssendern mal wieder nur im Gemeinschaftssender arte und um ganz sicher zu gehen, dass die Einschaltquote niedrig ist, außerhalb der Primetime. Während offenkundig propagandistisch-hetzerische Machwerke wie „Putin vs. USA“ zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, versteckt man eine Doku über den Vater der modernen Propaganda, Edward Bernays, im Spätprogramm um 23.05 Uhr:

„Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungs­mache“

29.05.2018 arte 23.05 Uhr (55 Min.)

Natürlich wäre es angemessen, spannend und im Sinne des Auftrags der „öffentlich-rechtlichen“ Staatssender gewesen, wenn man diese Doku am Sonntag Abend um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt und anschließend in einer qualifizierten Runde über die Aktualität diskutiert hätte. Dass so etwas vollkommen unmöglich ist, beweist nur einmal mehr, dass sich die Täter in ARD und ZDF ihrer Verbrechen durchaus bewusst sind.

