Man könnte jeden Tag eine ausführliche Nachrichtensendung mit den relevanten Informationen aus Deutschland und aller Welt füllen, die von ARD und ZDF gezielt totgeschwiegen werden. Die Ukraine ist da nur ein Schlachtfeld von vielen. Dass die USA Anfang dieser Woche Kriegswaffen an das Regime in Kiew geliefert haben, mit denen der Krieg im Donbass am Kochen gehalten werden soll, erfuhren Opfer von ARD und ZDF in den sogenannten „Nachrichten“ nicht.

Die von den USA unter anderem gelieferten Panzer-Abwehrraketen vom Typ „Javelin“ können schon deshalb nicht als reine Defensivwaffen angesehen werden, weil man sie selbstverständlich auch hervorragend für eine militärische Aggression – und nicht nur gegen Panzer – einsetzen kann. Während die Propaganda in den „Öffentlich-Rechtlichen“ den Krieg von Washingtons Marionetten gegen das eigene Volk im Donbass weitestgehend totschweigt und – wenn überhaupt berichtet wird – den komplett verdrehten Eindruck einer „russischen Aggression“ vermittelt, hat Machthaber Poroschenko die seit 2014 vom Geheimdienst SBU unter Anleitung der CIA geführte „Anti-Terror-Operation“ formell beendet und eine Militäroperaton unter der Führung der ukrainischen Streikräfte begonnen, die ihrerseits seit dem Putsch vom US-Militär ausgebildet werden.