Der verschwiegene Krieg

Auch Deutschland mischt beim Morden im Jemen mit

von Jochen Mitschka

– Am 09.08.2018 versteckt die ARD tagesschau ein Massaker Saudi-Arabiens an jemenitischen Kindern, die gerade in einem Schulbus unterwegs waren, im Mittelteil der abendlichen „Nachrichten“. Dass die USA und Großbritannien die Bomben lieferten, Piloten ausbilden und die saudische Koalition logistisch unterstützen wird komplett totgeschwiegen. Stattdessen zeigen die ARD-Kriegspropagandisten gleich zwei Mal mit dem Finger auf den Iran, der mit diesem Massaker nicht das Geringste zu tun hat.

Im Jemen findet eine humanitäre Katastrophe statt. Die Medien des Westens schweigen sich darüber aus. Dabei sind nahezu alle Nationen des westlichen Blocks mit von der Partie beim großen Morden…

