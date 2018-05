Zitat Spiegel Online: „Studenten, Eisenbahner, Linke: In Paris sind am Samstag Zehntausende Franzosen aus Protest gegen ihren Präsidenten Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Sie zogen gemeinsam durch das Zentrum der französischen Hauptstadt und hielten dabei Schilder mit Aufschriften wie „Stop Macron“ in die Höhe. Bald jährt sich seine Amtsübernahme zum ersten Mal.“

ZDF 05.05.2018 heute 19 Uhr

Die Großdemo unter dem Motto „Fête à Macron“ (Party für Macron) wurde von der abendlichen Propaganda des ZDF in heute um 19.00 Uhr komplett totgeschwiegen. Stattdessen berichtete man lieber über einen Bruchteil an Demonstranten, die in Russland nach einem Aufruf von Nawalny gegen Präsident Putin auf die Straße gingen.