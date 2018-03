Der Besuch einer kleinen Gruppe AFD-Politiker in Syrien gipfelt heute in Hetze und Verleumdung gegen einen liberalen syrischen Mufti, mit dem die Politiker sich getroffen hatten. Das Unglaubliche: der islamische Geistliche ist aus westlicher Sicht vorbildlich liberal, kritisiert Ehrenmorde, religiösen Extremismus und religiös motivierte Gewalt, setzt sich für interreligiösen Dialog ein und durfte aus diesem Grund 2008 vor dem EU-Parlament sprechen. Ahmad Hassun wird wegen dieser liberalen Haltung von islamistischen Hardlinern attackiert und hat seinen Sohn 2011 bei einem terroristischen Hinterhalt verloren.

CDU-Politiker Michael Brand, Grünen-Politiker Omid Nouripour, ARD und ZDF hetzen nun mit einer perfiden Verleumdung gegen Hassun. Weil man die AFD und die syrische Regierung treffen will, prügelt man mit einer bekannten Methode auf den liberalen Muslim ein: Man verkürzt und verzerrt ein Zitat, um den Mann als Terroristen darzustellen.

In der stündlichen Propaganda der ARD-Hörfunkanstalten klingt das so:

WDR-Propaganda: „Abgeordnete der AFD hatten sich u.a. mit dem Assad-treuen Großmufti Hassun getroffen. Der hatte in der Vergangenheit zu Anschlägen in Europa und den USA aufgerufen…“

Auch auf der Webseite der tagesschau wird diese Verleumdung verbreitet:

Was der Mufti tatsächlich gesagt hat, kann man sogar auf Deutsch beim Spiegel-Kriegshetzer Sydow nachlesen und sofort wird deutlich, mit welcher miesen Methode die ARD hier einmal mehr die Wahrheit ins totale Gegenteil verdreht, um einen Gegner religiöser Gewalt als Terroristen zu diffamieren:

Ahmad Hassun: „Wenn die erste Bombe auf Syrien und den Libanon geworfen wird, werden alle Söhne und Töchter des Libanon und Syriens losziehen, um Märtyrer in Europa und auf palästinensischem Boden zu werden“, sagte Hassun damals in einer Rede vor Anhängern. „Ich wende mich an die Europäer und Amerikaner: Wir haben Selbstmordattentäter, die in Euren Ländern bereitstehen, wenn ihr Syrien oder den Libanon bombardiert.“

Die gleiche Methode der Verdrehung durch das Herausreißen eines Zitats aus dem Zusammenhang und das gezielte Verschweigen des ganzen Kontextes kennen wir von ARD und ZDF zur Genüge. In diesem Fall ist es besonders perfide, weil ein islamischer Gelehrter verleumdet wird, den man in seiner liberalen religiösen Haltung als in jeder Hinsicht vorbildlich ansehen muss.

ZDF 07.03.2018 heute 19 Uhr

Die eigentlichen Unterstützer des Terrors, eines religiös motivierten, salafistisch-dschihadistischen Terrors sind in Wahrheit CDU-Hetzer Brand, Grünen-Hetzer Nouripour (Mitglied im Vorstand der Atlantikbrücke!) und natürlich die Staatssender ARD und ZDF, die mit Desinformation und Propaganda dieser Sorte seit sieben Jahren aktiv geholfen hat, dass sich al-Kaida und andere islamistische Terrorgruppen in Syrien ausbreiten und Zigtausende abschlachten konnten.

Der tiefere Sinn dieser Verleumdung liegt auch darin, die von der AFD in Syrien zusammengetragenen Informationen aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu halten.

Die Politiker hatten in den vergangenen Tagen Bilder eines säkularen und modernen Syrien verbreitet, die von der westlichen Propaganda seit 2011 unterdrückt werden, um die legitime und liberale Regierung als despotisches Regime darzustellen.