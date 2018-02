Die Schamlosigkeit mit der in ARD und ZDF seit dem westlichen Putsch in Kiew und seinen desaströsen Folgen wieder gegen Russland gehetzt wird, kennt bekanntlich keine Grenzen. Auch die kriegsentscheidende Niederlage der 6.Armee in Stalingrad heute vor 75 Jahren bildet da keine Ausnahme, sondern markiert mit ihren schäbigen Nuancen einen neuen Tiefpunkt moralischer Verkommenheit.

Es sind die einschlägig bekannten Bernhard Lichte und Birgit Virnich, die in den Hauptnachrichten der GEZ-Sender statt Dankbarkeit und Respekt für den leid- und aufopferungsvollen Verteidigungskampf der Russen aufzubringen und in Berlin einmal nachzufragen, warum die Bundesregierung nicht in angemessener Weise vor Ort gedenkt, den deutschen Zuschauern einmal mehr Doppelmoral und Diffamierungen vorsetzen.

Im ZDF hat Bernhard Lichte auszusetzen, dass Russland „auch in diesem Jahr sein Gedenken mit einer waffenstarrenden Demonstration militärischer Stärke untermauert.“ Angesichts der damaligen Ereignisse, sowie aktueller Drohungen der NATO gegen Russland eine selten dämliche und überflüssige Krittelei. Wer sich zudem daran erinnert, wie wohlwollend sich ZDF-Propagandisten regelmäßig über vergleichbare Paraden im Westen äußern (siehe Video unten), erkennt die verlogene Doppelmoral.

ZDF 02.02.2018 heute 19.00 Uhr

Die ARD tagesschau verliert kein Wort über die zivilen Opfer

War es beim ZDF nur diese allgegenwärtige Doppelmoral, die den 75.Jahrestag begleitete, so „glänzte“ die verkommene Birgit Virnich in der ARD tagesschau zusätzlich durch den Missbrauch des Gedenkens für neue Hetze gegen Vladimir Putin, dem sie in schmierenjournalistischer Gewohnheit andichtete, den Gedenktag für seinen Wahlkampf zu benutzen. Das ist nicht nur geschmacklos und entlarvt vielmehr, wie verkommen man in der ARD denkt, sondern es verhöhnt zudem die Realität, denn der russische Präsident Putin – der wie nahezu alle Russen Opfer in der eigenen Familie zu beklagen hat -, hat es bekanntlich alles andere als nötig, sich auf ein derartiges Niveau herabzulassen.

ARD 02.02.2018 tagesschau 20 Uhr

Auch Birgit Virnich muss – anstatt objektiv zu berichten – ihre überflüssige, doppelmoralische und deplatzierte Meinung zur Waffenpräsentation des russischen Militärs an den Zuschauer bringen. Über die hunderttausenden zivilen Opfer des deutschen Angriffs verliert sie hingegen kein einziges Wort. Stattdessen wird ein vollkommen bedeutungsloser „Publizist“ vorgeführt, der das „pompöse“ Ereignis als Ganzes diffamieren darf. Ihm fehle „die Rückbesinnung auf die menschlichen Opfer des Krieges“ weiß eben jene goebbelsche Drecksau Birgit Virnich zu berichten, die zuvor die toten Zivilisten mit keinem einzigen Wort erwähnte.