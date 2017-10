Sogar der SPIEGEL wollte diese Bilder nicht unterdrücken: In der Ukraine marschierten gestern laut Veranstaltern 20.000 Nationalisten und Rechtsextremisten anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der „Ukrainischen Aufstandsarmee“, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaborierte und Massaker an jüdischen und polnischen Zivilisten verübte, mit Fackeln und Gegröhle durch Kiew.

Der nach dem westlichen Putsch in Kiew installierte Hanswurst Poroschenko bezeichnete die UPA als „Vorbilder, denen man nacheifern sollte“. Diese „Vorbilder“ haben noch nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs mit Unterstützung aus Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien einen Guerillakrieg gegen die Sowjets geführt, dem laut CIA-Angaben 35.000 Menschen zum Opfer fielen. Die Kollaboration dieser faschistischen Achse setzt sich bis heute fort, indem die deutschen Staatssender ARD und ZDF weder in ihren sogenannten „Nachrichten“ noch auf ihren Propagandaseiten im Internet über die Machtdemonstration in Kiew mit einem einzigen Wort berichten.