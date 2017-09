„WER SIND SPRINGERS ERBEN?“

mit Arnulf Rating, Albrecht von Lucke und Uli Gellerman

„Wer sind Springers Erben?“ Mit dieser Frage wollen wir, ohne nostalgische Bezüge, an eine frühe Medien-Bewegung anknüpfen und die heutige Medienwirklichkeit analysieren.



– Bild anklicken, YouTube! (25 min)

Antworten auf die folgenden Fragen erwarten wir von dem Kabarettisten Arnulf Rating, dem Publizisten Albrecht von Lucke und dem Blogger Uli Gellermann, der die Diskussionsrunde moderiert:

Gibt es heute noch oder wieder Manipulation in den Medien?

Gibt es eine Konzentration an Medienmacht?

Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?

Existiert eine alternative Medienlandschaft?

Sind Fake-News eine Gefahr für die Bundesrepublik?

Arnulf Rating, geboren 1951 in Mülheim, lebt seit 1972 in Berlin; hat Kabarettgeschichte geschrieben mit den „3 Tornados“, dem „Reichspolterabend“ und dem „Politischen Aschermittwoch“. Er ist Veranstalter von Festivals wie dem internationalen Wortkunst-festival „Maulhelden“ und dem Revueprogramm „Der Blaue Montag“ und häufiger Gast in der ZDF – „Anstalt“.

Albrecht von Lucke, geboren 1967 in Ingelheim am Rhein, studierte Rechtswissenschaft und Politologie und lebt seit 1989 als freier Publizist in Berlin. Er ist Redakteur bei den „Blättern für deutsche und internationale Politik“ und schreibt für diverse Zeitungen (u.a. „Freitag“, „tageszeitung“ und „Vorwärts“). 2015 erschien „Die schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken“.

Uli Gellermann, geb. 1945, lebt als Journalist und Filmemacher in Berlin. Er hat als Creative Director gearbeitet und verantwortet seit mehr als zehn Jahren die Website rationalgalerie.de. Er ist einer der Redakteure des Buches „Die Macht um acht – Der Faktor Tagesschau“.

(Quelle: Buchhändlerkeller Berlin)