Über die Lügen, unterdrückten Informationen, Doppelmoral und Propaganda über Venezuela, die ARD und ZDF allein in den letzten Monaten der Staatskrise infolge des eingebrochenen Ölpreises verbreitet haben, könnte man ein ganzes Buch schreiben. Sie alle dienen dem Ziel, die sozialistische (sic!) Regierung zu delegitimieren, das Land zu destabilisieren und einen „Regimechange“ zugunsten eines US-hörigen Marionettenregimes einzuleiten.

Wer weiß schon im Land der öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Lügenpresse, dass CIA-Chef Pompeo vor kurzem erst bekundet hat, dass er und seine kriminelle Bande daran arbeiten, die demokratisch gewählte Regierung Maduro zu stürzen?

Von dieser offenherzigen Äusserung des CIA-Chefs erfahren deutsche GEZ-Zahler selbstverständlich nichts, denn diese Meldung könnte den einen oder anderen Mitbürger erahnen lassen, warum die „Öffentlich-Rechtlichen“ seit Monaten bestialische und terroristische Gewalt einer von den USA unterstützten Opposition entweder totschweigen oder als legitimen „Protest“ rechtfertigen.

Die neueste Lüge des WDR lautet, dass die Wahlmaschinen in Venezuela manipuliert worden seien. Das soll die Herstellerfirma mitgeteilt haben, behauptet Andrea Oster heute im „Morgenecho“ auf WDR5:

Nun kann man sich die Presseerklärung der Firma smartmatic im Internet durchlesen oder auf einem bereitgestellten Video vorlesen lassen und dort ist von „manipulierten Maschinen“ keine Rede. Vielmehr stellt die Firma klar, dass ihre Maschinen gegen Manipulationen sicher seien, wenn die erforderlichen, begleitenden Maßnahmen der Wahlbeobachtung sichergestellt sind. Das aber war in Venezuela bei dieser Wahl nicht der Fall, weil die Opposition sich bekanntlich weigerte an der Wahl teilzunehmen und zu einem Boykott aufrief – wie man das von westlichen „Demokraten“ so kennt.

Es gab also keine Manipulationen der Wahlmaschinen, wie der WDR seinen Schafen beim Frühstück einredet, sondern – laut smartmatic – eine mutmaßliche Manipulation der Zahl der Wahlbeteiligten. Das ist ein enormer und wichtiger Unterschied, denn zum einen setzt die Manipulation von über 1000 Wahlmaschinen eine erhebliche kriminelle Energie voraus und zum anderen wird damit die Möglichkeit eines Irrtums ausgeschlossen.

Wie smartmatic zu dieser Behauptung kommt, ist unklar und die Firma liefert keine konkrete Hinweise. Angeblich sei die Zahl der Wahlteilnehmer von der Wahlkommission um mindestens 1 Million Wähler zu hoch angegeben worden, was – wenn es denn stimmt – das Ergebnis zwar durchaus schwächt, aber an der Tatsache, dass die Mehrheit der Wahlteilnehmer hinter dem Ergebnis steht, nichts ändert.

We estimate the difference between the actual participation and the one announced by authorities is at least one million votes. It is important to point out that this would not have occurred if the auditors of all political parties had been present at the different stages of the election. (smartmatic)



Ein weiterer Punkt ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Wenn sich laut offiziellen Behörden 8 Millionen an der Wahl beteiligten und smartmatic jetzt – ohne Beweise vorzulegen – von einer Differenz von „mindestens 1 Million Stimmen“ spricht, dann ist das noch Lichtjahre von den „knapp 2 Millionen“ entfernt, die die venezolanische Opposition gerade erst in der GEZ-finanzierten WDR-Lügenpropaganda behaupten durfte.

WDR2 02.08.2017 1:50min „knapp 2 Millionen, die gewählt haben“

All das sind Lügen, Desinformation und Propaganda mit dem Ziel eine weitere demokratisch gewählte Regierung zu beseitigen, ein Land in Gewalt und Chaos zu stürzen und mit Hilfe der CIA ein Lakaienregime zu errichten. Für diesen Dreck, für diese Leute, die man nur noch Verbrecher nennen kann, müssen deutsche Bürger jeden Monat auch noch Schutzgeld bezahlen, um sich belügen und verblöden zu lassen.

Wer seriösen Journalismus sehen möchte, sollte sich die aktuellste Reportage von Abby Martin aus Venezuela anschauen. Hier gibt es die Fakten und Hintergründe, die der Abschaum von ARD, DLF und ZDF totschweigt oder mit Lügen ins Gegenteil verdreht: