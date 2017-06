Würde die Gewalt, die ARD und ZDF tagtäglich propagieren, auf die öffentlich-rechtlichen Täter selbst zurückfallen, die Rundfunkhäuser wären längst niedergebrannt und die Verbrecher, die dort arbeiten, wären verkohlt, enthauptet und massakriert, wie ihre Tausenden Opfer in Syrien, Libyen, der Ukraine oder Venezuela. Auch in diesem Beitrag werden wir erneut zeigen, dass es sich bei den deutschen Staatssendern um verlogene und moralisch verwahrloste Verbrecher­organisationen handelt.

Das ganze Ausmaß der Verbrechen der deutschen Staatssender erschließt sich nur jenen, die verstanden haben, dass die „öffentliche Meinung“ – auf die die Politiker in westlichen Pseudodemokratien zumindest teilweise angewiesen sind – regelrecht gemacht wird. Sie ist ein vergiftetes Produkt, dass die Massenmedien herstellen.

Um dieses Produkt herzustellen, werden einerseits unangenehme Fakten unterschlagen und Ereignisse totgeschwiegen und andererseits Fakten und Ereignisse fabriziert und in den Fokus gezerrt, die der Durchsetzung von Herrschaftsinteressen dienlich sind. Diese Herstellung von Zustimmung oder „Manufacturing Consent“, wie es Herman und Chomsky nennen, wollen wir in diesem Beitrag noch einmal grundlegend aufzeigen, damit es wirklich jeder an einem aktuellen Beispiel versteht.

Rückblick: Am 26.11.2015 wird die ZDF-„Journalistin“ Britta Hilpert auf einer AFD-Demo in Cottbus von einem Demoteilnehmer an die Seite geschoben, nachdem sie zuvor entgegen unüberhörbarer „Lügenpresse“-Rufe und offensichtlicher Ablehnung durch die Demonstranten mehrfach und geradezu aufdringlich versucht hatte, Interviews zu bekommen. Das Beiseiteschieben von Mikro, Kamera und schließlich ihrer Person wird anschließen von den Staatssendern in exzessiver Weise ungezählte Male ausgeschlachtet, um der AFD Gewalttätigkeit anzudichten und die Konkurrenzpartei der etablierten großen Koalition auf diese Weise im Sinne und Auftrag der Regierungsparteien zu diffamieren.

ZDF-Propagandist: „Aggressive Ruppigkeit, schon Tendenzen hin zur Gewalt. Warum fühlen sich diese Menschen so wohl in ihrer Partei?“

Wer den buchstäblichen Schmieren-journalismus in diesem Beispiel nicht erkennt, dem ist wahrlich intellektuell nicht mehr zu helfen. Nicht zufällig ist es der alles andere als scharfsinnige Alexander Gauland, der hier vorgeführt wurde. Aber darum soll es nur am Rande gehen. Viel wichtiger sind die Verlogenheit und Doppelmoral, wenn es darum geht, über echte Gewalt in anderen Ländern zu berichten.

Wir haben hier in den vergangenen Jahren massenhaft dokumentiert, wie die gleichen öffentlich-rechtlich lackierten Propagandaanstalten, die sich über das Beiseiteschieben einer aufdringlichen Schmierenjournalistin auf einer AFD-Demo empören, echte, exzessive und tödliche Gewalt von westlich unterstützten Demonstranten in Syrien, der Ukraine oder aktuell in Venezuela entweder verschweigen oder in einer kompletten Verdrehung der Tatsachen, den dortigen Regierungen anlasten.

Mit dieser gezielten Desinformation und Propaganda haben die Verbrecher in ARD und ZDF wissentlich, vorsätzlich und systematisch dabei geholfen, militanten Putsch gegen demokratisch gewählte Regierungen bis hin zum Bürgerkrieg voranzutreiben, denn ohne ihre Manipulation der öffentlichen Meinung wären westliche Politiker gezwungen, die selbstverständlich auch in Deutschland strafbaren Übergriffe der Demonstranten – es handelt sich dabei immer um Minderheiten, die gegen eine Mehrheit zur Gewalt greifen – zu verurteilen und ihnen jegliche Unterstützung zu entziehen.

Mit Blick auf Venezuela haben wir den Verbrechern von ARD und ZDF bereits mehrfach Lügen und vorsätzliche Desinformation über die von Demonstranten ausgehende Gewalt nachgewiesen. Unter anderem wurde bereits mehrfach von Demonstranten ausgehende Gewalt in kompletter Verdrehung der Wahrheit der Polizei angelastet.

Anfang Mai hatten sowohl ARD und ZDF „berichtet“, dass ein „Panzerwagen“ der Polizei mehrere „Demonstranten“ angefahren hatte, wobei ein „Demonstrant“ starb. Dass die „Demonstranten“ das Polizeifahrzeug zuvor in Brand gesetzt hatten und in offensichtlicher Tötungsabsicht vor sich hertrieben erfährt man bei der ARD nur als Nebensächlichkeit. Das ZDF hatte diese Fakten einmal mehr vorsätzlich verschwiegen, um Molotov-Cocktail-werfende Verbrecher als „Demokraten“ zu verbrämen, die von einer Diktatur unterdrückt würden.

Ein YouTube-Video dokumentiert den Vorfall. Deutlich ist zu sehen, dass eine Horde Gewalttäter den Polizeiwagen in Brand gesetzt hat und vor sich her treibt. Die Polizei ist auf dem Rückzug, während die Gewalttäter nachsetzen. Als ein Motorradpolizist stürzt, fällt die Horde über ihn her und erst in diesem Moment setzt der Fahrer den Polizeiwagen als Waffe ein, um seinen Kameraden zu Hilfe zu kommen.

In den sogenannten „Nachrichten“ des ZDF wurde der Vorfall sowohl um 19.00 Uhr wie auch später im heute-journal vollkommen verzerrt – nämlich reduziert auf das Überrollen eines Demonstranten – dargestellt und ausgeschlachtet, um – ganz im Sinne der Gewalttäter – Stimmung gegen die Regierung zu machen, die angeblich eine Diktatur errichten wolle – eine propagandistische Behauptung, die auf subtile Weise die Gewalt der Opposition rechtfertigen soll.

Das aktuellste Beispiel stammt ebenfalls aus dem ZDF und weist groteske Parallelen zur westlichen Kriegspropaganda über den Syrienkonflikt auf. Gesendet wurde es am 1. Juni in den 19.00 Uhr-heute-„Nachrichten“. Es zeigt sämtliche Methoden, die wir hier bisher aufgezeigt haben

Verharmlosung und Rechtfertigung der Gewalt von Demonstranten

Delegitimierung der legitimen Staatsgewalt

und fügt eine perfide Methode hinzu, die wir bereits aus Syrien kennen. Eine vermeintlich unabhängige Gruppe mit angeblich rein humanistischen Motiven wird als „seriöse“ Quelle aufgebaut, die man fortan zur Verbreitung der westlichen Propaganda vorschieben wird. Willkommen bei den „Grünhelmen“!

ZDF 01.06.2017 heute 19.00 Uhr

Auch ZDF-Verbrecher Luten Leinhos verurteilt in keinster Weise die von den Demonstranten ausgehende Gewalt. Stattdessen überlässt er es nun seinen grünbehelmten Darstellern, die gewünschten Narrative, dass der Staat böse und gewalttätig sei, in die Kamera zu sprechen. Eine Masche, die der westlichen Öffentlichkeit in der Syrien-Kampagne bis zum Erbrechen eingetrichtert wurde. Ob sich die Massen erneut für dumm verkaufen lassen ist allerdings noch völlig offen, denn das Plagiat ist zu offenkundig und auch dem dümmsten ZDF-Zuschauer dürfte langsam dämmern, was hier gespielt wird.

Von wo diese systematische Propaganda inszeniert wird, muss man nicht lange fragen. Als auf dem Maidan die Brandsätze flogen, waren es an vorderster Front US-Vizepräsident Biden und US-Außenminsiter Kerrry, die die legitime ukrainische Regierung dafür mit verlogenen Worten anklagten, dass die Polizei mit Gewalt gegen Gewalttäter vorging. Ausgerechnet der Mörder Kerry, der einen Vietnamesen in dessen eigenem Land von hinten in den Rücken schoss.

Dass sich diese Form der Doppelmoral und verlogenen Propaganda auch durch den Machtwechsel zu Donald Trump in keinster Weise geändert hat, und dass die Verbrecher in ARD und ZDF in dieser Hinsicht auch weiter ganz schamlos dümmste US-Propaganda verbreiten, konnte man gestern Abend in der tagesschau sehen, als sich die neue UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, vor dem Menschenrechtsrat über die angeblich „autoritäre“ Regierung in Venezuela auslassen durfte.

ARD 06.06.2017 tagesschau 20.00 Uhr

Wolfgang Wanner: „Schon heute Mittag kritisierte die US-Botschafterin die Arbeit des Menschenrechtsrats als unglaubwürdig. Israel stehe regelmäßig am Pranger. Gleichzeitig aber werde beispielsweise Venezuela wegen der Gewalt gegen Demonstranten nicht verurteilt.„

Tatsächlich sind es in Venezuela, wie zuvor in der Ukraine, die USA, die die Gewalt auf den Straßen hinter den Kulissen forcieren, um auch hier einen „Regime-Change“ in ihrem Sinne und zur Ausbeutung der reichhaltigen Öl-Reserven des Landes durch US-Konzerne voranzutreiben. Dass die Gewalt in Venezuela von den Demonstranten ausgeht, ist nicht nur durch eine Vielzahl von Videos belegt, sondern auch durch eine offizielle Untersuchung, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden und die von den GEZ-Verbrechern genauso totgeschwiegen wird, wie alles, was ihre Lügen und Propaganda entlarven würde.

Saab hatte zuvor einen gut 100-seitigen Bericht zu den Protesten vorgelegt, in dem sein Büro zu Gewalttaten im Zuge der laufenden Proteste Stellung bezieht. In den zwei Monaten der Antiregierungsproteste sind demnach 52 Menschen in direktem Zusammenhang mit den Demonstrationen ums Leben gekommen; weitere 13 Personen verloren bei Plünderungen ihr Leben. Der Bericht führt alle Fälle von Verletzungen und Todesfällen detailliert auf. Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten habe im April und Mai 1.889 Anzeigen bearbeitet, hieß es.

Beachtlich sei, so Saab, dass 78 Prozent der 52 Todesfälle in nur fünf Teilstaaten vorgefallen sind: Barinas, Lara, Miranda, Táchira und Carabobo. Zehn Personen hätten durch Aktionen der Polizei ihr Leben verloren. In drei Fällen sei die Nationalgarde verantwortlich, in zwei Fällen die Nationalpolizei, in zwei weiteren Fällen die Polizei des Staates Carabobo, in je einem die Polizei des Staates Táchira, Bolívar und des Verwaltungsbezirks Sucre. Die Mehrheit der Toten geht demnach direkt oder indirekt auf das Konto der Opposition. (Quelle)



Mit welchem Ausmaß an westlich unterstützter Menschenverachtung und Gewalt es Venezuela – wie zuvor die Ukraine oder Syrien – zu tun hat, zeigt ebenfalls ein aktuelles Video. Die „demokratische Opposition“ setzt einen Menschen in Brand, von dem sie vermutet, dass es sich um einen Regierungsanhänger handelt. Dass die durch und durch verkommenen Verbrecher von ARD und ZDF hierüber mit keinem Wort berichten, ist kein Zufall, sondern – wer den Beitrag bis hierher aufmerksam gelesen hat, weiß es – deren alltäglicher Job.