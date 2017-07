Seit Monaten verbreiten transatlantisch ausgerichtete Medien unter Berufung auf ihre Kollegen und Geheimdienstkreise in den USA politisch motivierte Desinformation, Lügen, Gerüchte und Verleumdungen über eine herbeifantasierte Unterstützung des Kremls für Donald Trump im US-Wahlkampf. Was schon auf den ersten Blick vollkommen heuchlerisch und verlogen ist, weil sich ständig westliche Politiker – allen voran US-Amerikaner und Deutsche – in die Innenpolitik anderer Länder einmischen, verfolgt mehrere Ziele.

So soll vor allem in den USA die Niederlage der US-Demokraten, die Korruptheit und verbrecherischen Aktivitäten ihrer Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt und gleichzeitig ihr Gegner Donald Trump in ein schiefes Licht gerückt werden. Geopolitisch wird die Dämonisierung Russlands vorangetrieben, um in Europa einen neuen medial-eisernen Vorhang zu errichten, um ein Zusammenwachsen des alten Kontinents in Konkurrenz zum Imperium USA zu verhindern.

Auch die Propagandamethoden des Ulf Röller, die in diesem Beitrag deutlich werden, sind nicht weniger primitiv, dümmlich und verlogen, wie das, was DLF und ARD den Zuschauern heute unter dem Schlagwort „Sowjetischer Gulag“ vorsetzen. Die „russische Anwältin“, die Trump Jr. kontaktierte, wird von Röller kurzerhand mit „den Russen“ gleichgesetzt, als ob sie eine offizielle oder inoffizielle Vertreterin des Kremls oder der Duma wäre.

Röllers Vorsatz zur gezielten Desinformation und Propaganda zeigt sich auch darin, dass er den erklärten Gegner Donald Trumps, Lindsey Graham, zu einem „seiner eigenen Leute“ umdichtet, um dessen neueste Kritik an Trump besondere Bedeutung zuzumessen. Tatsächlich ist Graham sogar laut Washington Post (Mai 2016) der größte republikanische Gegner Trumps, was mit seiner Parteimitgliedschaft keineswegs im Widerspruch steht.

Hier der unwesentlich gekürzte Beitrag der heute-Sendung, mit dem entlarvenden Eingeständnis von Barbara Hahlweg, dass es „für viele der erste konkrete Hinweis ist, dass Trumps Team russische Hilfe annehmen wollte“, sowie den Manipulationen von Ulf Röller, der heiße Luft skandalisiert und keinerlei eigene Recherchen zu der „russsichen Anwältin“ und ihren herbeifantasierten Kontakten zur russischen Regierung vorweisen kann.

ZDF 12.07.2017 heute 19.00 Uhr

Tatsächlich arbeitet die russische Anwältin Wesselnizkaja nicht für die russische Regierung, hatte auch keinerlei belastendes Material anzubieten, sondern offenbar nur gehofft, auf diesem Wege – aus welchem Grund auch immer – an Donald Trump heranzukommen. Es ist also einmal mehr eine komplette Luftnummer, die von ARD und ZDF erneut seit Tagen aufgeblasen wird, ohne dass in den GEZ-Anstalten auch nur die geringste notwendige Recherche durchgeführt würde.

Dass die gleichen Propagandananstalten einmal mehr echte Fakten unterdrücken, die den Versuch der Einflussnahme der Ukraine auf die US-Wahlen belegen, wird wohl niemanden der regelmäßigen Leser dieses Blogs mehr wundern. Lügen und Totschweigen sind das tägliche Brot der Propagandaverbrecher in ARD, DLF und ZDF.