Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell und einer der größten Verbrecher, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat, jammert wieder mal über die ach so derbe Kritik, die ihm und seiner Propaganda-Truppe im Netz entgegenschlägt.

Das ist Heuchelei auf höchstem Niveau und schon in den gewohnheitsmäßig zensierten Kommentaren zeigt sich, mit welchem Ausmaß an Unverschämt­heit, krimineller Energie und Vorsatz wir es hier erneut zu tun haben…

Volker Birk (IT-Experte, Schweizer CCC) ist nun alles andere als ein Pöbler und hat – wie so viele – seine ganz persönlichen Erfahrungen mit der alltäglichen politischen Zensur der tagesschau gemacht. Auch sein Kommentar zu dieser neuesten Aktion der öffentlich-rechtlichen Propagandabande wurde kurzerhand zensiert:

Nur eines von Tausenden Beispielen, die zumeist untergehen, weil ja gerade der Sinn der Zensur darin liegt, Informationen zu unterdrücken, die der staatlich organisierten Meinungsmache und ihren von der Regierung abgesegneten Narrativen widersprechen.

Das ganze verbrecherische Ausmaß dieser systematischen Propaganda erschließt sich letztlich nur jenen, die die Fakten kennen, die die ARD unter anderem in diesem aktuellen Beispiel unterdrückt (Hintergründe zu Manchester-Terror oder westlich unterstützte Verbrechen der Saudis im Jemen) und die darüber hinaus erahnen, welche Konsequenzen es hätte, wenn die Verbrecher von ARD und ZDF das tun würden, was laut Rundfunkstaatsvertrag ihre Pflicht wäre: objektiv, unparteilich, umfassen und vielfältig berichten.

Wüsste eine breite deutsche Öffentlichkeit, dass der Krieg in der Ukraine nur mit massiver politischer, finanzieller und propagandistischer Unterstützung aus Berlin möglich ist, dass Deutschland die Saudis bei ihren Massakern an den verarmten Jemeniten unterstützt, dass der vom Westen ermordete Gaddafi nicht einfach ein „Despot“ war, sondern einen hochentwickelten Sozialstaat aufgebaut hatte, dass in Syrien nicht „Demokraten“ gegen ihre Unterdrückung kämpfen, sondern islamistische Terroristen gegen einen von der Mehrheit gestützten säkularen Präsidenten, die Bundesregierung wäre längst aus dem Amt gefegt worden. Die Menschen würden – wie vor dem Krieg gegen den Irak – zu Hunderttausenden auf den Straßen demonstrieren.

Kai Gniffke und seine Bande von Schwerstkriminellen sorgt dafür, dass es nicht soweit kommt. Dieser Verbrecher, der in seiner Soziopathie einem Adolf Eichmann moralisch in nichts nachsteht, sorgt dafür, dass der deutschen Öffentlichkeit der Kopf gewaschen wird, bis niemand mehr versteht, was eigentlich los ist, wenn Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa drängen oder islamistische Irre immer öfter in europäischen Städten Massaker anrichten. All das passiert nicht aus heiterem Himmel, sondern ist direkte Folge geopolitischer „Strategie“, die im Krieg um Ressourcen und Einflusssphären („Neue Verantwortung“) keinerlei moralische Hemmungen hat.

Die absurde Aufforderung „Sag’s mir ins Gesicht!“ muss als Versuch gesehen werden, sich erneut als Opfer zu gerieren, um von den eigenen Verbrechen abzulenken und die Welt damit einmal mehr auf den Kopf zu stellen. Wer glaubt, Menschen wie Gniffke, die ohne mit der Wimper zu zucken lügen und manipulieren, dass es einem angesichts der Schamlosigkeit die Sprache verschlägt, hätten auch nur einen Funken Anstand im Leib, der irrt sich gewaltig. Diese Verbrecherbande lässt ungezählte wohlformulierte Programmbeschwerden an sich abperlen, ohne sich auch nur die geringste Kritik davon anzunehmen und will nun „mit Kritikern ins Gespräch kommen“? Wer das glaubt, sorry, der ist ein Idiot.

Das Gerede von der „Hatespeech“ – welche Worte könnten den Kriegspropagandisten der ARD, die täglich aktiv dabei helfen, millionenfaches Elend zu verursachen, überhaupt ansatzweise gerecht werden? – verfolgt in Wahrheit ganz andere Ziele:

Delegitimierung der Kritik

Ablenkung von den Inhalten und Zusammenhängen

Stimmungsmache für verschärfte Zensurmaßnahmen

Statt vor den vermeintlichen „Beleidigungen“ sollten sich die Täter in den öffentlich-rechtlichen Anstalten vor etwas ganz anderem fürchten und man kann mit Fug und Recht annehmen, dass sie das auch tun: Dass nämlich eines Tages eine Mehrheit der Bürger begreift, wie sie systematisch und vorsätzlich in die Irre geführt wurde und wie diese Propaganda Deutschland und Europa in Chaos, Terror und womöglich einen letzten Krieg gestürzt hat.